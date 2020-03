la série a atteint 110 millions d’unités vendues

L’une des séries les plus populaires de Xiaomi c’est le Redmi Note, ou celui de la sous-marque, une situation presque paradoxale. En tout cas, le public a tout de suite apprécié ces modèles dès sa présentation le premier en 2014. Depuis lors, les ventes ont été très élevées, du moins par rapport aux autres producteurs de la même gamme.

Aujourd’hui, vendredi 13 mars, la société a fièrement annoncé qu’elle avait réussi à vendre plus de 110 millions d’unités d’appareils liés à la série en question, une étape franchie en près de 6 ans. Comme dit, redmi est maintenant une marque distincte, mais tourne toujours autour de Xiaomi.

De toute évidence le succès des Redmi Notes ne s’arrête pas là. Les dernières présentations, Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9 Pro Max, contribueront à l’augmentation constante du nombre de ventes. S’il est vrai que dans certains pays la marque ne se porte pas bien, voir le Royaume-Uni, dans d’autres elle continue d’avoir une large base de fans.

Xiaomi Redmi Note: le succès de la série

Le succès de la série est global. Il y a eu de nombreux modèles qui ont captivé le public dans diverses parties du monde, surtout en Inde qui est aujourd’hui le principal marché des smartphones pour de nombreux fabricants.

Par exemple, le Redmi Note 4 et Redmi Note 4G ont atteint plusieurs records en tant que smartphone le plus regardé pendant 9 mois consécutifs en 2017 dans le pays asiatique. la Série Redmi Note 5 il s’agissait plutôt de la série la plus vendue en 2018. Bref, un succès qui perdurera longtemps compte tenu des chiffres récents.