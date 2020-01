La série Amazing Stories de Steven Spielberg obtient une première date et un premier aperçu sur Apple TV Plus

En septembre dernier, Apple a annoncé le lancement prochain de son service de streaming, qui ne serait composé que de contenu original. L’un des faits saillants de l’annonce a été Steven Spielberg révélant Amazing Stories, sa prochaine émission sur Apple TV +. Maintenant, Apple a révélé quand Amazing Stories arrivera sur le service.

Au cours de la tournée de presse d’hiver de TCA, il a été révélé que Amazing Stories fera ses débuts le vendredi 6 mars. La série d’anthologie mettra en vedette Dylan O’Brien (Maze Runner), Victoria Pedretti (Haunting of Hill House), Josh Holloway (Lost) Sasha Alexander (Shameless) et Robert Forster dans divers épisodes de la série.

Chaque épisode sera une toute nouvelle histoire mettant en vedette des talents de différents coins du cinéma. Les réalisateurs des épisodes incluent Chris Long (Les Américains), Mark Mylod (Game of Thrones), Michael Dinner (Sneaky Pete), Susanna Fogel (Utopia) et Sylvain White (Stomp the Yard). En plus de la date de sortie, une photo d’un épisode a également été révélée. Découvrez-le ci-dessous.

Photo: Histoires étonnantes / Apple TV +

L’image ci-dessus est tirée de l’épisode intitulé “The Rift”, qui sera réalisé par Mylod et met en vedette Kerry Lynn Bishe, Whitney Coleman, Trisha Mashburn, Austin Stowell, Edward Burns et Juliana Canfield. La série est produite par Spielberg, Eddy Kitsis, Adam Horowitz, Darryl Frank, Justin Falvey, Long, Don Kurt et David H. Goodman. Kitsis et Horowitz serviront de showruners.

“Amazing Stories est une émission bien-aimée qui a capturé notre imagination, et nous ne pourrions pas être plus heureux de partager sa prochaine itération passionnante avec un public mondial de tous âges sur Apple TV +”, a déclaré Matt Cherniss, responsable du développement pour Apple TV +.

Amazing Stories sur Apple TV + est une refonte de la série Speilberg de 1985 du même nom, qui a duré deux saisons. Les histoires de science-fiction mettaient en vedette des réalisateurs de renom, comme Martin Scorsese, mais en fin de compte, il n’avait pas les cotes pour avancer.

Cette renaissance de l’émission télévisée aura cinq épisodes en baisse le 6 mars. On ne sait pas combien de temps chaque épisode durera au moment de la rédaction de cet article.