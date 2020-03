La série Apple TV + arrête la production en raison de problèmes de coronavirus

Le coronavirus a des effets d’entraînement dans l’industrie (et dans le monde) et l’un de ces domaines est la production télévisuelle. De nombreuses émissions de télévision interrompent la production pour le moment et le contenu original d’Apple ne fait pas exception.

Hier soir, nous avons appris que The Morning Show avait interrompu la production de la saison deux en raison de problèmes de coronavirus.

Maintenant, Deadline rapporte également que Foundation – la prochaine série de science-fiction d’Apple mettant en vedette Lee Pace et Jared Harris – a supprimé des outils. La fondation était en tournage en Irlande et représentait l’une des plus importantes productions jamais réalisées dans le pays.

“Skydance et Apple ont pris la décision de suspendre temporairement le tournage sur Foundation”, a déclaré le studio dans un communiqué jeudi soir. «La santé et la sécurité de nos acteurs et de notre équipe sont notre priorité absolue et nous surveillons de près la situation.»

L’Irlande a enregistré jusqu’à présent 70 cas de COVID-19 et la modélisation statistique permet de refléter ce qui a été observé en Italie dans les quinze jours, en supposant que le nombre de cas suit les tendances mondiales. L’Irlande a pris des mesures, notamment l’interdiction des rassemblements de masse et la fermeture d’écoles pendant quelques semaines. Un employé du campus d’Apple à Cork, en Irlande, a été testé positif pour le coronavirus lundi.

Naturellement, ce ne sont pas seulement les originaux d’Apple qui sont affectés. Les sociétés de télévision de l’industrie interrompent pour l’instant la production. Nous avons également constaté des annulations lors de nombreuses conférences de divertissement comme SXSW, ce qui limite la disponibilité de nouveaux contenus. Les grands films hollywoodiens retardent également leur sortie car la baisse du trafic piéton limite la demande.

De toute évidence, les émissions de télévision ne sont pas la chose la plus importante au monde, mais ce n’est qu’une autre conséquence indirecte de la pandémie; des emplois perdus, des horaires retardés et des répercussions sur tous les grands réseaux et les files d’attente des services de streaming à la fin de 2020 et 2021.

