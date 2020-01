la série Disney + a été reportée

La nouvelle est venue du jour au lendemain: la série prequel avec (comme dans la trilogie des épisodes I – II – III) Evan McGregor comme Obi Wan Kenobi, l’un des personnages les plus aimés de la Star Wars saga et qu’il aurait dû raconter une série d’événements survenus entre l’épisode III (La revanche des Sith) et l’épisode IV (Un nouvel espoir), a été reporté.

Que savons-nous du report et des modifications de la série

Nous soulignons d’abord que ce n’est pas une annulation. Il semble que lors de la révision du script, Kathleen Kennedy, le président de la Lucasfilm, n’a pas aimé le script de l’épisode bientôt sur Disney + il ne verra pas la lumière au moins avant cet été, mais on soupçonne que ce remaniement pourrait durer plus longtemps que prévu. Les épisodes auraient dû être 6, mais il est possible qu’ils soient réduits à 4 et les rumeurs selon Hollywood Reporter ils disent que la maison de production cherche un autre scénariste qui peut prendre le relais Amini, qui aurait dû être l’auteur des six épisodes et n’en signera peut-être que deux.

Ewan Mc Gregor il a rassuré les fans lui-même que la série n’a été reportée et qu’il n’y a aucune crainte d’annulation, mais il a expliqué que la plate-forme Disney + insérerait très probablement les épisodes directement l’année prochaine. Il sera à nouveau discuté en 2021. Pour ceux qui n’étaient pas dans la peau, cela pourrait être une mauvaise nouvelle. En tout cas, l’acteur aurait même nié les rumeurs sur le président et aurait expliqué que les temps se sont allongés pour d’autres raisons. Sans aucun doute, nous aurons plus de détails plus tard!