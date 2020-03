la série la plus intéressante à regarder ces jours fermés à la maison

En ces jours de restrictions dans notre pays pour protéger la santé de tous les citoyens, nous nous retrouvons à vous parler du diffuseur satellite populaire, mieux connu sous le nom de ciel. Malgré l’énorme succès de Netflix, il semble impliquer un grand nombre de téléspectateurs, ciel veut répondre à cette mauvaise période avec la publication de quelques séries télévisées intéressantes.

La programmation télévisuelle de ciel elle regorge de nombreuses séries télé quotidiennement mais depuis quelques heures maintenant il est possible de regarder les plus belles grâce à la télécommande de notre télévision. Dans cet article, nous en mentionnons quelques-uns, exactement quatre.

Sky relance Tchernobyl, Game of Thrones et Gomorrah

Les séries télévisées les plus engageantes de cette période et qui peuvent être regardées sur Sky sont les suivantes:

Tchernobyl: il s’agit d’une série télévisée qui peut également être visionnée sur Sky On Demand et se compose de cinq épisodes. Le sujet qui sera abordé dans cette mini-série concerne l’histoire de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de la ville de Tchernobyl en 1986. Les épisodes mettent en lumière les événements qui ont contribué à cette catastrophe et tous les héros qui ont contribué à sauver des millions des vies humaines.

Game of Thrones: connue dans le monde entier sous le nom de Game of Thrones, la série bien connue a grandi avec le temps, ne surprenant pas des millions de fans. L’intrigue concerne plusieurs personnages et se déroule dans un monde imaginaire: continent occidental (Westeros) et continent oriental (Essos).

Gomorrhe: concerne l’histoire de plusieurs clans de Camorra qui visent à gouverner des quartiers tels que Scampia et Secondigliano. Il y a cinq histoires distinctes à l’intérieur.