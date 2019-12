La série Loki de Marvel maintenant en pré-production, Tom Hiddleston révèle

Loki La star Tom Hiddleston dit que la préparation a commencé sur sa série Marvel. Loki, qui sortira sur Disney + en 2021, se concentre sur le personnage populaire de Hiddleston présenté dans le Thor films. Largement considéré comme l'un des méchants les plus puissants du MCU, Loki est le frère d'Avenger Thor. Sa motivation provient de la perte du trône asgardien à son frère. Loki est le méchant principal de 2012 Les Vengeurs, mais à partir de là a une relation plus compliquée avec Thor. Thanos tue finalement Loki Avengers: Infinity War, bien que Hiddleston apparaisse dans Avengers: Fin de partie grâce au voyage dans le temps.

le Loki La série télévisée contournera la mort du personnage de la même manière et montrera Loki comme il "apparaît à travers l'histoire humaine comme [un] influenceur improbable sur les événements historiques"Au lieu de suivre la même chronologie décrite dans le Avengers films, Loki suivra plutôt la version du personnage qui a pris le Tesseract en Avengers: Fin de partie. Cependant, comme les autres séries Marvel à venir Wandavision, Oeil de faucon, et Le faucon et le soldat d'hiver, Loki sera considéré comme faisant partie du MCU plutôt que comme un ajout autonome. Jusqu'à présent, on sait peu de choses sur la série, HierSophia Di Martino a récemment joué un rôle de soutien inconnu, certains pensant qu'elle pourrait jouer la version féminine de Loki.

Cependant, d'autres détails sur Loki pourrait être à venir, car Hiddleston a partagé sur Instagram que la pré-production de la série a commencé. Il a fait l'annonce via une photo de lui avec certaines personnes impliquées dans la série, en mettant en scène la réalisatrice Kate Herron et le producteur exécutif Kevin Wright. Hiddleston a légendé la photo "Team Loki. La préparation a officiellement commencé! On se voit l'année prochaine."Découvrez le post de Hiddleston célébrant le début de la pré-production sur Loki au dessous de:

Jusqu'à présent, le film MCU avec le plus de connexions avec les spectacles Marvel Disney + semble être Docteur Strange dans le multivers de la folie. Ce film, qui sort en mai 2021, a déjà été confirmé pour jouer un rôle dans Wandavision, comme Scarlet Witch d'Elizabeth Olsen participera aux deux. Il n'a pas encore été révélé si Loki aura le même impact sur Docteur Strange dans le multivers de la folie comme Wandavision volonté. Cependant, le directeur des studios Marvel, Kevin Feige, a confirmé qu'il était lié d'une manière ou d'une autre, suggérant qu'il y aurait un lien entre les événements qui se déroulaient pendant les deux.

Bien que les fans soient loin de voir réellement Loki sur leurs écrans, ils devraient être heureux d'apprendre que la préparation est en cours. Disney + a été lancé le mois dernier, mais les fans attendent toujours la passionnante série MCU annoncée. Le retard est logique, alors que Marvel sort d'une année énorme qui a vu la fin de la saga Infinity, une entreprise massive de leur part. Par le temps Loki fait ses débuts au printemps 2021, cela fera deux ans que les fans n'ont pas vu le personnage de Hiddleston pour la dernière fois. Cela les rendra encore plus excités à l'idée de vivre de nouvelles aventures avec le dieu du mal.

