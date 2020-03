La série Lord Of The Rings d’Amazon s’arrête au milieu des craintes liées au coronavirus

Amazon’s le Seigneur des Anneaux série a arrêté la production en raison de problèmes de coronavirus. Rédigé par Tolkien, Le Seigneur des anneaux est l’un des romans les plus vendus de tous les temps et a engendré une multitude d’adaptations cinématographiques épiques dirigées par Peter Jackson. Il y a deux ans, Amazon a secoué le monde fantastique en commandant une série télévisée Lord of the Rings avec un engagement multisaison.

Se déroulant bien avant les événements du Seigneur des anneaux: la communauté de l’anneau, la série se déroule dans le J.R.R. Chronologie de Tolkien connue sous le nom de Second Age. D’une durée de 3 441 ans, marquant la conception de l’Anneau Unique et se terminant par la défaite de l’armée de Sauron, Le Second Âge du Seigneur des Anneaux offre de nombreux arcs d’histoire et de nouveaux visages pour la saga. L’année dernière, Amazon a annoncé son intention de produire 20 épisodes pour la première saison et a déjà renouvelé Lord of the Rings pour une deuxième saison. Récemment, le projet a complété la liste des acteurs en ajoutant Doctor Who’s Maxim Baldry à une liste qui comprend Markella Kavenagh en tant que Tyra, Joseph Mawle en tant que méchant principal Oren et Morfydd Clark en Galadriel.

Connexes: Coronavirus: chaque événement et convention annulés jusqu’à présent

Récemment, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré le coronavirus une pandémie, obligeant les civils du monde entier à prendre des mesures de sécurité supplémentaires contre le virus agressif. Maintenant, la série très attendue prend des précautions contre l’épidémie de COVID-19 en fermant officiellement ses portes. Comme indiqué à NZHerald, la production de la série télévisée Le Seigneur des Anneaux a été suspendue pendant deux semaines, à compter du 16 mars. Au milieu des problèmes de coronavirus, plus de 800 acteurs et membres de l’équipe impliqués dans le tournage à West Auckland, en Nouvelle-Zélande, ont été informés “. ..ne pas signaler au plateau ou au studio sans l’autorisation expresse de votre superviseur. “

Selon certaines sources, le Seigneur des Anneaux d’Amazon progressait largement dans le tournage, et un membre de l’équipe a révélé: “Nous étions bien tournés. Tout le monde était en place, donc il n’y avait pas beaucoup de gens venant d’outre-mer récemment.” Avec un décompte dépassant 169 000 cas dans le monde, le coronavirus a provoqué un bouleversement dans les secteurs du voyage, de la bourse, du système de santé et de l’industrie du divertissement. Le Seigneur des Anneaux d’Amazon rejoint une longue liste de productions, d’événements et de premières de films suspendus.

Issu du duo d’écriture de Patrick McKay et J.D.Payne, la série d’Amazon Le Seigneur des Anneaux pourrait être la série télévisée la plus chère de tous les temps. Il reste à voir comment le retard affectera le prix du spectacle et la date de sortie provisoire de 2021, mais sans aucun doute, l’équipe créative chevronnée derrière Lord of the Rings produira une série qui vaut la peine d’attendre. Les changements dans l’industrie du divertissement se poursuivent dans le sillage du coronavirus et d’Amazon le Seigneur des Anneaux ne fait pas exception. Espérons que la propagation de l’infection ralentit et que la production puisse reprendre sous peu.

Suivant: Le spectacle d’Amazon Lord Of The Rings pourrait sortir au moment idéal

Source: NZHerald