La série MODOK Marvel de Patton Oswalt reçoit une mise à jour de Hulu Boss

Au début de 2019, Hulu a annoncé qu’une série de séries animées Marvel arriverait sur le service de streaming, et l’une de ces émissions concernerait le méchant avec un MODOK à tête géante. Au cours de la tournée de presse hivernale de TCA, nous avons appris davantage sur la prochaine série.

Patton Oswalt interprètera le personnage dans la prochaine série et écrira et produira également avec Jordan Blum (American Dad). Le vice-président senior des originaux chez Hulu Craig Erwich a fait le point sur la production de la série. “J’ai vu pas mal d’épisodes de MODOK, ce qui m’excite beaucoup. Patton Oswalt est un fan de Marvel depuis toujours et était obsédé par le personnage de MODOK. Donc, pour qu’il puisse enfin mettre la main sur ce personnage et pour lui et Jordan Blum de faire ce qu’ils ont toujours voulu en faire, ce qui est une toute nouvelle prise et très drôle, ce que cela signifie d’être un méchant de la bande dessinée est vraiment spécial. Je suis excité de voir cela. “

Hulu décrit officiellement le personnage de la nouvelle série comme “un supervillain égomaniaque avec une très grosse tête et un très petit corps, qui lutte pour garder le contrôle de son organisation maléfique et de sa famille exigeante.” MODOK ne sera pas le seul personnage Marvel à avoir une série animée. Hit-Monkey, Tigra & Dazzler et Howard The Duck joueront tous dans leur propre série sur Hulu. À l’heure actuelle, aucune date de sortie n’est fixée pour aucun de ces spectacles, mais d’après le son, MODOK pourrait arriver cette année.

Le super-méchant bizarre de Marvel a fait ses débuts dans Tales of Suspense # 94 en 1967. Le personnage a été créé par le duo légendaire de Stan Lee et Jack Kirby. MODOK est l’acronyme de “Mental Organism Designed Only for Killing” et le leader de l’organisation terroriste AIM. Le personnage a la capacité d’utiliser ses prouesses mentales pour contrôler les gens et créer des champs de force. Il est également super intelligent et la cible de nombreuses blagues dans l’univers Marvel, principalement parce qu’il est une tête géante sur une chaise propulsée par une fusée.

Dans d’autres nouvelles de TCA Hulu / Marvel, Erwich a également donné une mise à jour au fils en direct de la série Satan Helstrom, et ça va être une horreur directe.

