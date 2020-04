La série Obi-Wan Kenobi Star Wars sur Disney Plus vient de subir un changement majeur

La série Obi-Wan Kenobi venant à Disney Plus vient de recevoir un nouvel écrivain, selon un rapport. Variety dit que Joby Harold, scénariste du prochain film de Zack Snyder Netflix Army of the Dead et producteur exécutif sur Edge of Tomorrow, écrit maintenant la série. Il remplace apparemment l’écrivain précédent de la série, Hossein Amini, mieux connu pour le disque culte préféré de 2012.

En janvier, il a été signalé que le tournage de la série Obi-Wan avait été retardé, le report de la date de début d’août 2020 à janvier 2021. Deborah Chow, qui a réalisé l’excellent troisième épisode de The Mandalorian où Mando tue un groupe des stormtroopers pour sauver Baby Yoda, est en baisse pour diriger la série.

Tout cela fait que la date de sortie de la série semble très éloignée, mais selon la durée de la crise sanitaire mondiale, il est possible que le tournage en août aurait été impossible de toute façon. De nombreux spectacles Marvel, y compris Loki et The Falcon and the Winter Soldier, ont suspendu la production en raison du coronavirus.

L’acteur Ewan McGregor, qui reprend son rôle de maître Jedi, a discuté de l’état du spectacle en janvier. “Les scripts étaient vraiment bons”, a déclaré l’acteur à IGN. “Je pense que maintenant que l’épisode IX est sorti et que tout le monde chez Lucasfilm a plus de temps à consacrer à l’écriture, ils avaient l’impression de vouloir plus de temps à consacrer à l’écriture.

“Au lieu de tourner en août, ils veulent juste commencer à tourner en janvier, c’est tout. Rien de plus dramatique que ça.”

Selon Variety, Amini a quitté le projet en janvier.

En attendant Obi-Wan

La série Obi-Wan aurait commencé comme un projet de film en 2017, avec Stephen Daldry prêt à le diriger, selon Deadline. Avec un rumeur de film de Boba Fett réalisé par James Mangold de Logan et un film sur Yoda, Lucasfilm a semblé arrêter de poursuivre les films de pré-série de style Rogue One après l’échec au box-office de Solo: A Star Wars Story.

En surface, il ne semble pas qu’il y ait une histoire à raconter avec Obi-Wan Kenobi après la vengeance des Sith, quand il va surveiller Luke sur Tatooine.

Mais bon, c’est Star Wars. Ils inventeront quelque chose. En janvier, Making Star Wars a rapporté que l’émission pourrait présenter le retour de Jar Jar Binks … avec une barbe.