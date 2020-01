La série OnePlus 8 peut prendre en charge la charge sans fil, remettant enfin ce verre en service

Des rumeurs ont commencé à tourbillonner en octobre dernier selon lesquelles la prochaine série OnePlus 8 pourrait contenir une charge sans fil, et des rapports plus récents commencent à confirmer que la fonctionnalité très demandée sera incluse dans les prochains téléphones de la société. @Samsung_News_ (également connu sous le nom de Max J. over at allaboutsamsung.de), dont la feuille de route jette beaucoup plus de confiance derrière la rumeur, est la dernière voix à avoir apporté son soutien aux fuites précédentes.

Max J. a récemment et indépendamment confirmé les rumeurs de chargement sans fil, initialement divulguées via OnLeaks l’année dernière. Avec deux sources fiables confirmant maintenant les détails, les anciens critiques de OnePlus et les critiques de téléphones à dos de verre auront probablement une raison de moins de ne pas aimer les appareils OnePlus série 8.

Il s’agit d’un concept à des fins d’illustration uniquement.

– Max J. (@Samsung_News_) 21 janvier 2020

De nombreux amateurs de smartphones expriment leur aversion pour le verre là où il n’est pas nécessaire, principalement parce qu’il n’est pas aussi durable que d’autres matériaux, comme l’aluminium. Cependant, certains l’ont vu comme un coût à payer pour les avantages de la charge sans fil, qui nécessite que des matériaux transparents RF comme le verre ou le plastique fonctionnent. OnePlus est passé à une conception à dos de verre commençant par le OnePlus 6, mais au cours des deux années qui ont suivi, la société n’a encore offert à aucun de ses téléphones l’avantage de la recharge sans fil, contre nos plaintes fréquentes et vocales.

Si la série OnePlus 8 intègre enfin la charge sans fil, comme le confirment de plus en plus les fuites et les rumeurs, ce sera l’une des fonctionnalités les plus attendues et demandées que la société ait jamais ajoutées à ses téléphones, à moins peut-être d’un indice IP.