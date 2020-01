la série qui sera annulée en janvier 2020

Netflix Il s’agit de la plateforme de streaming vidéo à la demande la plus populaire du moment, son catalogue regorge de titres intéressants et de productions originales capables de capter le public, du plus jeune au plus «senior».

Pensez juste à la dernière série télévisée culte des périodes récentes: Stranger Things, The Witcher, 13 Reasons Why, The Paper House. Nous parlons de contenu produit et distribué par Netflix elle-même, qui investit désormais beaucoup plus pour la création de films et de séries télévisées que pour la distribution. Pensez juste que le nouveau film de Martin Scorsese il a atterri sur la grande plateforme et non au cinéma pour comprendre dans quelle direction va le monde du cinéma et la société tout entière.

Cependant, malgré de nombreux titres apparaissent quotidiennement sur le site, beaucoup d’autres disparaissent pour faire de la place pour les nouveaux. Voyons ce que le contenu sera supprimé au mois de janvier.

Netflix, quelle série télévisée sera annulée en janvier?

Voici la liste par ordre chronologique des contenus qui seront supprimés du catalogue au cours du mois en cours:

Les frères Koala; Dans le monde fantastique d’Oz; Un Noël australien avec les frères Koala; Comme le tonnerre; Paul; Les gardiens du destin; L’incroyable Hulk; gravité; Pacific Rim; V pour Vendetta; Lanterne verte; Le grand Gatsby; L’homme d’acier (Man of Steel); Une nuit par Léoni III; Comment je vous vends la famille; L’évocation; Sherlock Holmes; La chocolaterie; Une fête qui se casse; La fureur des Titans; Certainement, peut-être; L’observateur.

Pour conclure, il faudra dire au revoir au célèbre film d’animation Disney, Hercule, blockbuster dans les années 90 et cela a conquis le cœur de nombreux enfants aujourd’hui âgés de 30 ans. Enfin, avec grand regret, elle disparaîtra également du catalogue “La famille moderne“, La série irrévérencieuse qui raconte les nouveaux stéréotypes des familles d’aujourd’hui. Ne désespérez pas de toute façon: de nouveaux contenus arrivent. Préparons-nous pour 2020 pleins de séries télévisées et de films à apprécier … sur votre canapé à la maison en compagnie de vos proches!