La série télévisée Snowpiercer a une date de sortie

La dernière adaptation de l’histoire de science-fiction post-apocalyptique Snowpiercer arrivera sur TNT le dimanche 31 mai à 21h, a annoncé le réseau lors d’un événement de la Television Critics Assocation (TCA).

L’histoire originale provient du roman graphique français Le Transperceneige de 1982 de Jacques Lob, Benjamin Legrand et Jean-Marc Rochetteollows, mais la version la plus connue de nos jours est l’adaptation cinématographique de 2013 par le cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho (qui plus récemment réalisé et co-écrit le phénoménal Parasite de l’année dernière, le film préféré de GameSpot en 2019). Selon un communiqué de presse, la version de TNT est basée à la fois sur le roman graphique et le film, quoi que cela signifie; il est probable que l’émission prendra des éléments des deux et l’étendra sur plusieurs saisons de télévision, bien que les détails exacts de la version de l’intrigue de l’émission ne soient pas encore connus.

L’histoire de la série se déroule plusieurs années après un événement mettant fin à la civilisation qui a laissé la terre dans un état gelé apparemment permanent et inhabitable. Les restes de l’humanité tournent autour du globe dans un train massif et ultramoderne qui ne peut jamais cesser de bouger. L’émission, qui a été annoncée pour la première fois il y a presque un an à ce jour, met en vedette Jennifer Connelly et Daveed Diggs, ainsi que Alison Wright, Mickey Sumner, Susan Park, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalize Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand et Jaylin Fletcher. De plus, Sean Bean aurait été choisi lors de la deuxième saison de l’émission, bien que cela n’ait pas encore été officiellement confirmé.

Les nouvelles de la date de sortie de Snowpiercer sont les bienvenues, surtout compte tenu des problèmes très médiatisés de l’émission pendant la production. Après que le pilote a été abattu, le célèbre écrivain Josh Friedman a été licencié par le réseau pour “différences créatives”, et Graeme Manson a pris le relais pour superviser les reprises et diriger le reste de la saison. Friedman a par la suite appelé Manson un “idiot” pour ne pas l’avoir contacté par respect avant de prendre son poste. Ensuite, le réalisateur de Doctor Strange, Scott Derrickson, a quitté la série, déclarant publiquement qu’il ne reviendrait pas non plus pour les reprises. “Le script pilote de 72 pages de Snowpiercer TV par [Friedman] est le meilleur que j’aie jamais lu “, a-t-il déclaré à l’époque.” Le nouveau showrunner a une vision radicalement différente du spectacle. “

Parlant de ces retards lors de l’événement TCA, la star Daveed Diggs a souligné que “cela prend beaucoup de temps pour faire de très bonnes s ***.”

Le producteur exécutif Graeme Manson a fait écho à ce sentiment: “Je pense qu’il a eu une longue naissance. Je veux dire, c’est une très grande propriété”, a-t-il déclaré. “J’étais un grand fan du film du réalisateur Bong, un grand fan des romans graphiques. Et il a fallu beaucoup de temps pour obtenir [the show] droite.”

Manson a confirmé que la version qui sortira sur les ondes en mai est “une renaissance complète” de l’émission qui n’utilisera presque rien du pilote d’origine. “Je l’ai lancé [as] un monde différent “, a-t-il déclaré.

L’EP a également confirmé en quoi l’émission diffèrerait du film de 2013. Alors que le film a principalement exploré le sort des habitants de la queue du train et voyagé avec eux alors qu’ils se rebellaient, le spectacle passera plus de temps avec les habitants de la classe supérieure du train. “L’une des premières choses que nous avons faites a été de décider de connaître toutes les classes des deux premiers épisodes pour créer un véritable drame de personnage, afin que, vous savez, nous puissions comprendre à quoi ressemble la vie en première classe, en deuxième classe. , troisième classe, puis la queue “, a expliqué Manson.

Espérons que cette adaptation fasse un aussi bon travail que le film de Bong Joon-ho quand il arrive le dimanche 31 mai.