La série télévisée Stephen King Dark Tower a été annulée sur Amazon

Amazon ne va plus de l’avant avec son adaptation à l’émission télévisée de The Dark Tower de Stephen King. Deadline rapporte qu’Amazon Studios a décidé de ne pas filmer de pilote.

Le showrunner est Glen Mazzara de The Walking Dead, qui travaille avec la société de production MRC (House of Cards, Ozark, Ted) sur le projet. La société aurait désormais rencontré d’autres réseaux non spécifiés pour essayer de faire démarrer l’émission.

Deadline rapporte que The Dark Tower a été “très difficile à adapter” pour la télévision. Non seulement cela, mais des sources ont déclaré au site que le pilote sur lequel Mazzara tanguait “n’était pas au niveau d’autres séries de genre de grande envergure” sur lesquelles Amazon travaille, comme Wheel of Time et Le Seigneur des anneaux. En tant que tel, il a décidé de se séparer du spectacle.

Sony a réalisé un film Dark Tower en 2017 avec Idris Elba et Matthew McConaughey, mais l’émission de télévision est distincte. L’émission serait centrée sur l’histoire d’origine du flingueur Roland Deschain et ses combats avec l’homme en noir.

Dans le film, ces rôles ont été joués par Idris Elba et Matthew McConaughey, respectivement, tandis que l’émission télévisée aurait interprété Sam Strike et Jasper Pääkkönen pour les parties.

Alors qu’Amazon Studios n’ira pas de l’avant avec The Dark Tower, la société produit les spectacles Wheel of Time et Lord of the Rings susmentionnés, tandis que la société a également embauché Phoebe Waller-Bridge, la créatrice de Fleabag, pour 20 millions de dollars par an afin de créer de nouveaux contenus. pour le réseau.