la série télévisée surprend les fans avec ces nouvelles

The Witcher est une série télévisée disponible sur la plate-forme de streaming en ligne Netflix, qui connaît immédiatement un succès considérable. Lauren Schmidt Hissrich, basée sur la saga Geralt de Rivia, a conçu la série télévisée polonaise américaine et raconte un monde habité par des humains, des elfes, des espèces magiques et naines. Les personnages ont volé le cœur de nombreux spectateurs et en particulier ils ont beaucoup apprécié le caractère de Geralt de Rivia joué par Henry Cavill. Cependant, les personnages joués par Freya Allan (princesse Ciri) et Anya Chalotra (Yennefer) sont également appréciés.

Actuellement, seule la première saison est disponible, mais les fans attendent avec impatience des nouvelles Deuxième Saison. Heureusement, la célèbre plateforme de streaming en ligne communique des nouvelles via son compte Facebook. Voici tous les détails.

The Witcher arrive sur Netflix avec la deuxième saison: voici les actualités

La plateforme de streaming en ligne la plus populaire au monde a suscité la curiosité de nombreux fans de la série télévisée polonaise américaine The Witcher publier un post sur son profil Facebook officiel.

En particulier, il a informé ses utilisateurs: “La production de la deuxième saison de The Witcher a déjà commencé alors la prochaine, à partir de maintenant, est un peu moins bientôt. Entre autres, Kristofer Hivju (Tormund dans GOT) et Paul Bullion (Billy kitchen dans Peaky Blinders) rejoignent le casting.

Certaines rumeurs révèlent qu’elles pourraient être communiquées nouvelles informations très bientôt. Il suffit d’attendre pour savoir à quoi s’attendre de ce grand série télévisée.