la sixième saison ne sera pas la dernière, voici l’actualité

la Séries télévisées britanniques qui raconte l’histoire du gang Thomas Shelby, Peaky Blinderscontinue d’être attendu par les téléspectateurs du monde entier. après cinq saisons incroyables il y a beaucoup de fans qui se sont attachés à l’intrigue écrasante et aux personnages fantastiques.

la finale de la cinquième saison laisse de nombreuses portes ouvertes, en fait les fans ne savent pas à quoi s’attendre précisément des nouveaux épisodes. Une chose est cependant certaine: le lancement des nouveaux épisodes est prévu exclusivement et pour la première fois sur la plateforme de streaming en ligne la plus connue au monde, Netflix.

Peaky Blinders 6 arrive bientôt: voici les dernières rumeurs révélées

Peaky Blinders est sur le point d’arriver sur le catalogue du géant du streaming, Netflix, et du réalisateur Anthony Byrne a révélé plus de détails sur le personnage principal. Le réalisateur a dévoilé dans une récente interview que Thomas Shelby, le personnage principal, aura du mal à gérer sa psyché. De plus, cette sixième saison sera liée à la première.

Il n’y a jamais trop de bonnes nouvelles pour les fans et le développeur du Séries télévisées britanniques, Stephen Knight, lors d’une interview: “Mon ambition est de raconter l’histoire d’une famille entre deux guerres. Je voudrais donc que cela se termine avec la première sirène de raid aérien à Birmingham en 1939. Il faudra plus de séries pour en arriver là. “

Quant au date de sortie officielle les détails sont encore inconnus, mais certainement Netflix informera en quelque sorte ses utilisateurs. Mieux vaut garder un œil sur ses comptes officiels Instagram, gazouillement et Facebook.