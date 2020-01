La société «Alternative VC» Lighter Capital envisage une croissance avec un nouveau «véhicule de prêt» de 100 millions de dollars – .

Thor Culverhouse, PDG de Lighter Capital. (Photo capitale plus claire)

Lighter Capital se prépare à plus de croissance grâce à un accord qui donne à l’entreprise un accès à 100 millions de dollars supplémentaires.

La société basée à Seattle fait partie d’une série de groupes de «VC alternatifs» qui permettent aux entrepreneurs de lever des fonds sans emprunter la voie traditionnelle du capital-risque.

Lighter Capital a signé un accord de 100 millions de dollars avec la société de financement numérique HCG Fund Management pour ce que le PDG Thor Culverhouse a décrit comme un «véhicule de prêt».

«Cela nous donne beaucoup plus de capacité à déployer auprès d’emprunteurs supplémentaires alors que nous développons notre organisation et créons de nouveaux produits», a-t-il déclaré.

Depuis son lancement il y a une décennie, Lighter Capital a investi plus de 200 millions de dollars dans plus de 350 entreprises aux États-Unis, en utilisant un processus innovant appelé «financement basé sur les revenus» (RBF) qui permet aux startups en démarrage de lever des fonds sans renoncer à leurs fonds propres ou sièges du conseil.

Les startups conviennent de partager un pourcentage des revenus futurs avec Lighter Capital; les remboursements de prêts sont liés aux revenus mensuels. L’entreprise utilise une technologie exclusive pour orienter les investissements de l’ordre de 50 000 $ à 3 millions $.

L’année dernière, il s’est associé à la Silicon Valley Bank pour donner aux entrepreneurs un moyen de lever des capitaux non dilutifs et d’obtenir des services bancaires, et a lancé de nouvelles options de financement en juin dernier, notamment une ligne de fonds de roulement renouvelable et une offre de prêt à terme.

Culverhouse a déclaré que Lighter a l’intention de développer sa présence géographique sur les marchés internationaux et d’explorer d’autres formes de dette qu’il peut fournir aux entreprises.

Le PDG a déclaré que la société prévoyait également de lever un tour de fonds propres plus tard cette année pour aider à financer les opérations. Il emploie environ 80 personnes et a levé 20 millions de dollars en capitaux propres à ce jour.

Culverhouse a remplacé B.J. Lackland en tant que PDG en septembre dernier. Il est un entrepreneur en série avec une expérience dans des sociétés allant d’IBM et de HP, à de petites startups telles que Skytap, le fournisseur de services cloud de Seattle qu’il a récemment dirigé en tant que PDG avant de démissionner l’année dernière.

Lighter a également annoncé aujourd’hui que Joe Silver serait son nouveau directeur financier. Silver a rejoint le cabinet en 2015.