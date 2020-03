la société confirme la date de ses débuts officiels

On revient pour reparler du prochain smartphone milieu de gamme chez soi honneurc’est-à-dire le nouveau Honor 30S. Après avoir eu l’occasion de découvrir son design arrière possible et quelques fonctionnalités, une image teaser officielle a été publiée il y a quelques heures dans laquelle le date d’arrivée officielle de l’appareil.

Honor 30S arrivera sous forme officielle le 30 mars

L’entreprise chinoise honneur a enfin dévoilé la date effective de la présentation officielle de son nouvel appareil moyenne portée. Comme déjà mentionné, Honor a publié une image teaser officielle sur le réseau social Weibo. De ce teaser, il est ressorti que la date choisie pour les débuts officiels du nouveau Honor 30S est le 30 mars prochain.

Heureusement, diverses informations peuvent être obtenues à partir de ce nouveau teaser. Tout d’abord, la présence d’un support pour les nouveaux réseaux de cinquième génération a été confirmée. En tant que processeur, en fait, il y aura SoC HiSilicon Kirin 820 qui pourra prendre en charge la nouvelle connectivité 5G.

En plus de cela, nous pouvons alors apercevoir l’avant de l’appareil. D’après ce que vous voyez dans le teaser, il semble que le nouvel appareil de la société une conception plein écran. En fait, il ne semble pas y avoir de trous ni d’encoches. Si c’est le cas, cela signifierait que nous trouverons une caméra pop-up pour les selfies.

Selon certains rendus divulgués il y a quelques jours, on sait cependant qu’au verso le secteur photographique sera confié à un caméra arrière quad placé dans une zone rectangulaire. Le smartphone sera alors disponible dans au moins deux couleurs différentes (blanc et orange). Pour le moment, nous n’avons pas plus de détails sur la fiche technique, mais ces jours-ci, d’autres nouvelles arriveront sûrement.