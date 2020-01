La société de sécurité de Seattle ExtraHop espère 150 millions de dollars de réservations en 2019 avant une introduction en bourse potentielle – .

(L à R): CTO ExtraHop Jesse Rothstein CTO; PDG Arif Kareem; Raja Mukerji, Chief Customer Officer et co-fondateur (ExtraHop Photo)

Les cyberattaques contre les entreprises sont de plus en plus courantes et coûteuses. Ces statistiques troublantes aident à expliquer la croissance rapide d’entreprises comme ExtraHop de Seattle qui se concentrent sur la protection des entreprises contre les cybermenaces.

ExtraHop a enregistré sa deuxième année consécutive de plus de 40% de croissance des réservations en 2019 et son effectif a augmenté de 25% au cours de l’année. La société a fait allusion à une introduction en bourse de 2020 dans le passé, et elle s’accélère avant de devenir éventuellement publique.

ExtraHop a déclaré cette semaine avoir terminé l’année avec 150 millions de dollars de réservations – le montant qu’un client a promis de payer, par opposition aux revenus réels – une augmentation de 50% par rapport à 2018, lorsque la société a atteint un jalon de 100 millions de dollars de réservations. Les réservations sont une mesure imparfaite du succès dans le monde du logiciel en tant que service, mais la mesure donne un aperçu de la direction que prend la société pour la nouvelle année.

“La cybercriminalité mondiale est devenue une industrie de plusieurs billions de dollars, et elle grandit chaque jour”, a déclaré le PDG d’ExtraPop Arif Kareem. «Pour lutter contre cette menace et minimiser l’impact, les organisations déplacent les investissements de la prévention et de la protection vers la détection et la réponse.»

L’entreprise a terminé l’année avec plus de 500 employés, contre 400 il y a un an. Il a fait plusieurs ajouts très médiatisés au cours de la dernière année.

ExtraHop utilise l’apprentissage automatique pour aider les entreprises à détecter et éliminer les menaces sur leurs réseaux. Il y a quelques années, l’entreprise a plongé plus profondément dans la sécurité, en s’appuyant sur sa technologie de surveillance réseau existante.

La société a initialement lancé sa technologie de sécurité pour aider les entreprises qui gèrent leurs propres serveurs à trouver des barrages routiers de performance, mais elle l’a depuis étendue au cloud ainsi qu’aux environnements de cloud hybride. ExtraHop en 2019 s’est associé avec les principaux fournisseurs de cloud Amazon, Microsoft et Google pour faire progresser la technologie de détection et de réponse aux menaces pour les charges de travail cloud.

La cybersécurité deviendra un marché de 267 milliards de dollars d’ici 2024, selon un récent rapport de Mordor Intelligence. Le Pacifique Nord-Ouest est devenu un hotspot pour ce type de travail, avec 10 startups de sécurité et d’identité faisant le classement . 200 des meilleures startups de la région. ExtraHop est classé n ° 19 sur la liste, contre 23 il y a un an.