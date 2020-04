La société de sécurité ExtraHop basée à Seattle réduit ses effectifs – .

(L à R): ExtraHop CTO et co-fondateur Jesse Rothstein; Arif Kareem, PDG et président; et Raja Mukerji, directeur de la clientèle et co-fondateur (ExtraHop Photo)

ExtraHop a licencié un nombre d’employés non divulgué mercredi, a appris ., devenant la dernière entreprise technologique à réduire ses effectifs dans le contexte de la crise économique.

“Mercredi 22 avril, ExtraHop a procédé à une réduction des effectifs, ramenant notre personnel au niveau auquel nous avons quitté 2019”, a déclaré le PDG d’ExtraHop Arif Kareem dans un communiqué. «Ce fut une décision extraordinairement difficile, mais COVID-19 a eu un impact inattendu et extraordinaire sur l’économie mondiale. À l’heure actuelle, nous nous efforçons d’assurer une transition compatissante et respectueuse pour tous nos employés, et de veiller à maintenir le plus haut niveau de service pour nos clients. »

La société de sécurité basée à Seattle a terminé 2019 avec plus de 500 employés.

ExtraHop utilise l’apprentissage automatique pour aider les entreprises à détecter et éliminer les menaces sur leurs réseaux. La société a démarré 2019 avec 150 millions de dollars de réservations, sa deuxième année consécutive de croissance de plus de 40% des réservations. La startup avait fait allusion à une introduction en bourse de 2020 dans le passé.

ExtraHop est classé n ° 18 sur la liste . 200 des meilleures startups du Pacifique Nord-Ouest.

Alors que les revenus s’assèchent en raison de la pandémie de COVID-19, de nombreuses entreprises licencient du personnel pour limiter les dépenses. Près de 300 startups technologiques ont supprimé plus de 29 000 employés depuis le 11 mars. La startup de la revue cosmétique basée à Seattle, RealSelf, a réduit ses effectifs mardi.

Les principaux groupes technologiques représentant des entreprises telles que Microsoft, AWS, Verizon et d’autres ont envoyé une lettre cette semaine demandant au Congrès d’affecter des fonds de relance pour aider les gouvernements des États et locaux à se défendre contre les cyberattaques.

Le Wall Street Journal a rapporté plus tôt ce mois-ci que les rôles de cybersécurité étaient préservés, mais cela pourrait changer en fonction de l’économie.