La société de technologie de santé Accolade aurait embauché des banques avant une introduction en bourse potentielle – .

Raj Singh, PDG d’Accolade. (Photo . / Dan DeLong)

Accolade prend des mesures pour entrer en bourse plus tard cette année, selon un nouveau rapport.

CNBC a indiqué que la société de technologie des soins de santé avait engagé Goldman Sachs et Morgan Stanley, entre autres, comme conseillers pour une éventuelle introduction en bourse. La société pourrait déposer son dossier public plus tard cette année, mais CNBC rapporte que la vigueur de l’économie et le résultat de l’élection présidentielle de 2020 pourraient jouer dans la décision.

Nous avons contacté Accolade pour lui faire part de ses commentaires et nous mettrons à jour ce message si nous vous répondons.

Accolade aide les employés à gérer leurs avantages pour la santé. L’entreprise utilise une gamme de technologies allant de l’apprentissage automatique aux applications mobiles pour faciliter l’accès des employés aux soins. Les employeurs sont facturés des frais d’abonnement basés sur le nombre total d’employés.

Les clients d’Accolade comprennent de grands employeurs de divers secteurs, tels que Comcast, Lowe’s, Amerigas et Temple University Health Systems. L’entreprise a recruté plus de 500 000 nouveaux membres en 2018.

Accolade partage son siège social entre Seattle et Philadelphie et emploie plus de 1 000 personnes à l’échelle nationale. La société prévoit de doubler ses effectifs à Seattle après avoir récupéré un nouvel espace de bureau au centre-ville l’année dernière.

Interrogé sur une introduction en bourse à l’époque, Raj Singh, PDG d’Accolade, a déclaré que la société était, pour l’instant, concentrée sur la croissance des utilisateurs et sur “l’atteinte de notre objectif de rentabilité”. Singh a auparavant cofondé le géant du logiciel de frais de voyage Concur et a fait appel à son co-fondateur de Concur Mike Hilton en tant que chef de produit chez Accolade.

La société a levé plus de 230 millions de dollars à ce jour, avec une valorisation d’environ 620 millions de dollars, selon PitchBook. Les investisseurs incluent Andreessen Horowitz, Carrick Capital Partners, Madrona Venture Group et McKesson Ventures, entre autres.

Accolade est l’une des nombreuses startups de la santé numérique qui se développent dans le nord-ouest du Pacifique et grimpent les échelons du . 200, notre classement des startups privées dans la région. Accolade occupe actuellement le 6e rang de la liste.

En octobre, Accolade a décroché un investissement de 20 millions de dollars du géant de l’assurance maladie Humana dans le cadre d’un partenariat en cours entre les deux sociétés. Quelques semaines plus tard, le Dr Shantanu Nundy – qui travaillait auparavant sur des initiatives de santé numérique pour la Banque mondiale – a été nommé médecin-chef.