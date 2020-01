La société de technologies de la santé de Seattle SCI Solutions acquise pour 190 M $ – .

(Photo Bigstock)

SCI Solutions, une société de Seattle qui exploite un marché en ligne pour les patients et les prestataires de soins de santé, vient d’être acquise pour 190 millions de dollars.

L’acheteur est une société basée à Chicago appelée R1 RCM qui fabrique des logiciels pour aider les entreprises de soins de santé à suivre les revenus. R1 a déclaré dans un communiqué de presse que la clientèle de SCI représentait 225 milliards de dollars de revenus potentiels, avec ses services couvrant plus de 94 000 fournisseurs et 1 200 installations.

“La planification des patients est un élément essentiel du processus du cycle de revenus, et pourtant, elle est trop souvent un point douloureux majeur pour les prestataires de référence et les systèmes de santé”, a déclaré Joe Flanagan, PDG de R1, dans un communiqué. «Grâce aux capacités de SCI intégrées à notre solution leader de cycle de revenus, nous pensons que R1 offre à nos clients la solution d’admission des patients la plus large et la plus approfondie sur le marché.»

L’accord devrait être conclu au deuxième trimestre de cette année. R1 a déclaré qu’il prévoyait de financer l’acquisition avec une combinaison de trésorerie et de dette.

La nouvelle de l’acquisition de SCI intervient quelques jours seulement après son achat. SCI a acquis Tonic Health, une plateforme numérique pour effectuer des paiements, vérifier les rendez-vous et plus encore. En avril 2018, SCI a acquis l’acquisition de DatStat, une startup de Seattle qui construit une technologie de collecte de données sur la santé des patients en libre-service