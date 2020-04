La société d’investissement qui a acheté les actifs de Vicis prévoit de maintenir la marque en vie et de maintenir une présence à Seattle – .

Le receveur des Seahawks, David Brown, porte un casque Vicis. (Photo . / Kevin Lisota)

La société d’investissement de New York qui vient d’acquérir les actifs et la technologie du fabricant de casques de football Vicis prévoit de maintenir la marque de l’entreprise et de maintenir une présence à Seattle.

Comme . l’a rapporté cette semaine, Innovatus Capital Partners a payé 2,85 millions de dollars pour les actifs de Vicis hors de la mise sous séquestre après la chute soudaine de la startup de Seattle, qui avait levé plus de 85 millions de dollars depuis le retrait de l’Université de Washington en 2014.

Auparavant: ce qui est arrivé à Vicis: à l’intérieur de l’effondrement du fabricant de casques de haute technologie, alors que le conseil d’administration décide de son sort

En octobre dernier, Innovatus a effectué un investissement de 18 millions de dollars dans Luttfield, en Illinois, Schutt, l’un des principaux fabricants américains de casques de football et un rival de Vicis.

Vendredi, dans une interview accordée à ., Ravi Bhagavatula, partenaire d’Innovatus, a déclaré que son entreprise connaissait Vicis compte tenu de son investissement dans Schutt.

“Nous avons aimé la marque et la technologie”, a déclaré Bhagavatula à propos de Vicis. “Nous pensons que l’entreprise peut être ressuscitée.”

Innovatus va former une nouvelle société avec les actifs de Vicis, mais gardera la même marque. L’entreprise prévoit également d’avoir un bureau à Seattle.

«Nous avons l’intention de poursuivre la mission pour laquelle la société a été fondée, qui était de créer des produits d’équipements sportifs plus sûrs basés sur les nouvelles technologies et les sciences des matériaux», a déclaré Jeff Holland, vice-président d’Innovatus.

Les travaux de R&D liés à Vicis se poursuivront, mais les plans de fabrication et de production sont en suspens compte tenu du ralentissement économique actuel, ont déclaré les investisseurs.

Pour les clients existants, le site Web de Vicis fournit des liens vers ceux qui souhaitent faire reconditionner leurs casques.

Les documents judiciaires montrent qu’Innovatus était le seul soumissionnaire pour les actifs de Vicis, même si des demandes d’acquisition ont été envoyées à plus de 100 acheteurs potentiels. Innovatus a initialement accepté de payer 3,1 millions de dollars, mais a négocié un prix moins cher en raison de l’incertitude avec l’épidémie de COVID-19.

Une source proche du processus de mise sous séquestre a déclaré que de nombreux investisseurs hésitaient à faire une offre en raison de la nature compliquée du processus de fabrication du casque, en particulier pour les groupes ayant peu d’expertise dans l’industrie. L’épidémie de COVID-19 a également contribué à décourager les soumissions. Les investisseurs sont plus prudents avec leurs dépenses, et on ne sait pas quand le football à tous les niveaux sera autorisé compte tenu des mandats de distanciation sociale mis en place.

Plus de 400 investisseurs ont investi dans Vicis, qui a développé un casque comportant plusieurs couches spécialisées conçues pour atténuer les impacts susceptibles de provoquer des commotions cérébrales.

L’année dernière, la société comptait plus de 20 équipes de la NFL avec une starter qui portait son casque, et 180 programmes collégiaux avaient conclu des accords avec Vicis.

Mais comme . l’a signalé précédemment, la société a rencontré plusieurs problèmes au cours des dernières années. Les initiés affirment que la société a trop mis l’accent sur l’accaparement de parts de marché par des opérateurs historiques tels que Riddell et Schutt, plutôt que de dégager des bénéfices. Les ennuis ont surpris certains actionnaires. Vicis n’a pas été en mesure de lever plus d’argent avant de fermer l’entreprise et de licencier plus de 100 employés en décembre.

Vicis a été fondée par Per Reinhall, président du département de génie mécanique de l’UW; Samuel Browd, professeur de chirurgie neurologique à l’UW; et l’ancien PDG Dave Marver, qui a démissionné en novembre. Le professeur d’ingénierie UW Jonathan Posner est un autre co-fondateur; il a quitté l’entreprise en 2015.

Reinhall a déclaré à . cette semaine qu’il était satisfait qu’un leader de l’industrie ait repris les actifs de Vicis.

“Il est dévastateur que tous les investisseurs aient perdu leur argent”, a déclaré Reinhall. “Mais d’un point de vue technique, je suis heureux de voir le produit vivre. Sam [Browd] et je suis très déterminé à rendre le football et les autres sports à évolution rapide plus sûrs. »