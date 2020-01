la société révèle la date de ses débuts officiels

En février, de nombreux nouveaux smartphones phares de diverses entreprises du secteur verront enfin le jour. Comme nous le savons depuis un certain temps, par exemple, le géant Samsung présentera prochainement le nouveau trio Samsung Galaxy S20 11 février. Apparemment, cependant, il semble que ce jour-là, nous verrons également le nouveau haut de gamme arriver à titre officiel Xiaomi Mi 10.

Xiaomi Mi 10: une affiche révèle la date des débuts officiels

Jusqu’à présent, de nombreuses informations sont arrivées concernant le futur smartphone haut de gamme de la société chinoise, mais aucune d’entre elles n’a divulgué la date réelle des débuts officiels de l’appareil. Cependant, une première est apparue en ligne il y a quelques heures affiche teaser au cours de laquelle la date de la présentation officielle est finalement révélée. Selon cette affiche, Xiaomi aurait l’intention de la présenter Xiaomi Mi 10 le prochain 11 février, le même jour que Samsung annoncera ses nouveaux fleurons.

La nouvelle affiche qui a fuité sur le net a également révélé la conception de l’arrière de l’appareil. En regardant cette affiche, nous pouvons voir comment l’entreprise a décidé d’adopter une solution esthétique que nous avons déjà vue sur un autre smartphone, c’est-à-dire sur le Xiaomi Mi Mix Alpha. À l’arrière du smartphone, il y a en fait une bande noire verticale dans laquelle se trouvent les quatre capteurs photographiques du terminal, dont le principal qui sera 108 mégapixels.

Il semblerait donc que la conception soit légèrement différente de celle des images et des rendus qui ont été divulgués en ligne jusqu’à présent. Ce dernier nous avait en effet montré un aspect esthétique plus proche de ce que nous avons déjà vu sur le dernier Xiaomi Mi Note 10. Bref, la situation n’est certainement pas très claire, il faudra donc attendre de voir si le design divulgué dans cette affiche sera refusé ou non.