la solution pour éviter les chats indésirables

Surtout dans cette période de quarantaine générale, je groupes de WhatsApp ils peuvent être utilisés comme des carrés virtuels à travers lesquels vous pouvez rencontrer vos amis. Cette fonction de chat nous permet non seulement de parler et d’envoyer des messages vocaux à vos proches, mais vous permet également récemment de passer des appels et des appels vidéo avec tous les participants.

Par conséquent, personne ne pouvait remettre en question l’importance des groupes. Malgré ces bonnes raisons, cependant, nous devons à nouveau noter la fréquence et la volonté de nombreux chats de groupe nés pour des raisons qui ne sont rien de moins que triviales.

WhatsApp, pas de discussions de groupe ennuyeuses avec cette fonctionnalité

Il y a encore quelques mois, les utilisateurs étaient obligés de vivre avec ces conversations qui proposaient constamment des spams, de la publicité ou du contenu inapproprié. Heureusement, avec les versions récentes de WhatsApp, une fonction a été introduite qui pourrait aider tout le public désireux d’éviter de telles communications.

Sur WhatsApp, il y a maintenant Liste noire. Avec les soi-disant listes noires, chaque utilisateur peut choisir dans son carnet d’adresses les contacts qui ne peuvent pas l’ajouter dans une conversation de groupe. La méthode de création d’une liste noire est élémentaire. Allez simplement dans le menu Paramètres, puis dans Comptes, Confidentialité et enfin Groupes. Pour insérer les contacts dans la liste noire, l’option Tous les contacts sauf doit être sélectionnée.

Jusqu’à présent, il y a déjà beaucoup de gens qui profitent de la liste noire. Les développeurs reçoivent déjà les premiers résultats positifs: il y aurait eu une réduction drastique des messages spam.