La sonde Parker gratte déjà le soleil et c'est tout ce qu'il a découvert

Comme Manna avait raison quand il a dit qu'il est plus facile d'atteindre le Soleil que votre cœur. En dehors d'une blague, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) mérite une ovation debout, car l'humanité n'est jamais allée aussi loin.

Nous le disons parce que la sonde Parker envoyé dans l'espace depuis 2018, finalement touché la couronne solaire sans fondre, avec tous ses composants fonctionnant et faisant des découvertes extraordinairesTout simplement fascinant, dans la mesure où cette mission, laisse voir le premier atterrissage sur la lune comme un jeu pour enfants, étant le plus important de son histoire.

Bien que l'objectif de la mission était de découvrir à quoi cela ressemble que la couronne solaire parvient à générer de la chaleur infernal, en cours de route, la sonde Parker a fait des révélations que les chercheurs eux-mêmes ne pourraient jamais avertir si la sonde n'était pas là pour le dire. Tel est le cas du existence de poussière spatiale autour de l'étoile royale, la température exacte, la présence soudaine du vent solaire et bien d'autres choses qui laisseront le monde entier stupéfait d'une telle majesté.

La seule chose que nous voudrons admirer, ce sont les images impressionnantes qui doivent être prises à cette proximité sans précédent. Et, à cause de la température de combustion, la sonde ne peut même pas montrer son la caméra fondrait à l'instant. Cependant, les astronomes qui ont travaillé en étroite collaboration sur le projet décrivent la grande étoile comme "Un monde étonnamment chaotique".

"Nous avons découvert des choses auxquelles nous ne nous attendions pas du tout! Surtout que la vitesse du vent solaire n'est pas du tout régulière. Elle peut augmenter très impulsivement, parfois 100/150 km par seconde. C'est tres etrange". Matthieu Berthomier, un responsable de la recherche qui a tout détaillé à travers quatre articles publiés dans le magazine britannique "Nature". Mais comme dans toute grande découverte, plus vous trouvez de réponses, plus le nombre de questions prévues à ce sujet est grand.

Révélations historiques

Sans porter atteinte à la rigueur scientifique de ce projet, le 16 mois que la sonde Parker a été dans l'espace Ils ont été comme jeter une pièce en l'air. Un voyage plein d'inconnues où d'abord, il fallait savoir si le sagiter la taille d'une voiture parviendrait à battre la distance jamais parcourue, ou si les conditions dans lesquelles il a été construit résisteraient à la température des rayons du soleil. Cependant, la chance et la connaissance étaient en sa faveur.

Vous savez maintenant que L'atmosphère du soleil est plus chaude que sa surface, où le thermomètre exploserait à une température de 5 500 frados celcius, mais il peut ressembler à l'Arctique par rapport à la couronne solaire, où les rayons augmentent jusqu'à 200 fois la température. Une autre révélation importante est que le la couronne solaire génère de la chaleur de manière autonome, Pas besoin de compter sur un carburant naturel.

"Nous sommes vraiment surpris de voir à quel point la couronne est différente lorsque vous regardez de près comment nous la voyons de la Terre", explique pour la BBC Justin Kasper, professeur de sciences spatiales et d'ingénierie à l'Université du Michigan (USA) et chercheur principal de l'instrument SWEAP de la sonde, qui est dédié à la mesure du vent solaire.

Ils ont déterminé que le vent solaire est en fait un flux de particules ionisées produites dans les couches de l'atmosphère solaire, en plus de la le comportement du champ magnétique est lié au chauffage de la couronne. "Ces observations changeront fondamentalement notre compréhension du Soleil et du vent solaire et, par conséquent, notre capacité à anticiper les événements météorologiques spatiaux", Conclut Kasper.

La meilleure chose est que ce qui a été découvert par la sonde Parker n'est qu'un avant-goût de ce que nous devons savoir. Le rover a à peine atteint le Première phase de sa mission, qui s'achèvera en 2024 lorsqu'elle se rapprochera le plus possible du Soleil.

(incorporer) https://www.youtube.com/watch?v=ReQAUocScw0 (/ incorporer)