La sonde Sun de la NASA vient de repérer quelque chose de complètement nouveau – .

Notre Soleil est d’une importance vitale pour notre existence continue, mais c’est aussi un objet volatil avec une personnalité épicée. Les éjections de masse coronale, ou CME, sont des explosions dramatiques au cours desquelles le Soleil projette des particules chargées dans l’espace à des vitesses incroyablement élevées. Ces explosions se produisent plus souvent lorsque l’étoile est dans l’une de ses phases les plus actives, mais grâce à la sonde solaire Parker de la NASA, les scientifiques ont pu en capturer une qui se passait complètement à l’improviste.

Comme le rapporte Space.com, les scientifiques étudiant les données de la sonde ont découvert qu’en novembre 2018, alors que le Soleil semblait être beau et calme de la Terre, une éjection de masse coronale «furtive» se produisait réellement.

“Si vous avez déjà vu une image d’éjection de masse coronale, vous voyez normalement beaucoup d’activité dans ces images”, a déclaré Kelly Korreck du Smithsonian Astrophysical Observatory lors d’une récente réunion de l’American Astronomical Society. “Vous verriez une grande éruption, vous verriez probablement l’une de ces explosions.”

Sur la vidéo, il ne semble pas que le Soleil fasse quoi que ce soit d’ordinaire, mais les instruments de la sonde solaire Parker ont détecté les signes magnétiques révélateurs d’une éjection de masse coronale. Une enquête supplémentaire a aidé à soutenir cette idée, et les scientifiques ont trouvé des preuves d’une explosion de particules chargées.

Comprendre la mécanique qui anime ces événements intenses est crucial pour les scientifiques qui rêvent de pouvoir un jour les prédire avec plus de précision. Les CME, lorsqu’ils ne visent pas la Terre, ne sont pas un gros problème, mais si une vague de particules de haute énergie traverse la Terre, elle peut sérieusement perturber notre technologie. Cela signifie des temps d’arrêt pour les satellites de communication et, selon l’intensité de l’activité, de telles rafales peuvent même constituer un danger pour les missions en équipage voyageant de la Terre vers de nouvelles destinations.

Repérer l’éclat «furtif» a pris un peu de chance, mais maintenant que les astronomes en ont vu un, ils sont mieux équipés pour les détecter à l’avenir.

Source de l’image: Justus de Cuveland / imageBROKER / Shutterstock

