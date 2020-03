La sortie Arrowverse d’Atom n’était pas bien gérée selon Brandon Routh

Legends of Tomorrow La star Brandon Routh envisage sa sortie prochaine de la série Arrowverse. Routh est avec Legends of Tomorrow depuis la saison 1, qui a vu le spectacle trouver sa place. Il joue Ray Palmer / l’Atom et est actuellement l’un des trois seuls personnages restants depuis le début de la série. Comme plusieurs autres personnages qui sont montés à bord du Waverider, Ray a commencé un autre spectacle Arrowverse, dans son cas Arrow. Cependant, Routh a passé beaucoup plus de temps sur Legends of Tomorrow, développant la nature originale et aimable de Ray au cours des cinq dernières saisons.

La nouvelle de la sortie de Routh a éclaté en août, bien que la saison 5 de Legends of Tomorrow n’ait commencé qu’en janvier. À l’époque, les producteurs de l’émission ont annoncé que la co-star de Routh et sa femme réelle Courtney Ford partiraient également. Routh et Ford ont tous deux publié des déclarations, Routh laissant entendre que la décision de partir n’était pas la sienne. Il en a également parlé plus clairement le mois dernier, déclarant à un fan sur Instagram que sa sortie Legends of Tomorrow n’était “pas mon choix”. La suggestion semblait être qu’il était mécontent du choix de mettre fin à l’histoire de Ray, le forçant à quitter le spectacle qu’il appelle chez lui depuis 2016.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Legends Of Tomorrow termine enfin l’histoire originale de Constantine

Routh a de nouveau discuté de sa sortie plus tôt cette semaine, lors d’une interview sur le podcast Inside of You avec Michael Rosenbaum. Dans ce document, il a qualifié le tournage de ses derniers épisodes “d’un événement très traumatisant pour moi”, expliquant que “ce n’était pas quelque chose que j’attendais. Ce n’était pas bien géré.” Routh a également éliminé une sortie possible et précise pour Ray. Il a partagé: “Dans le monde de la bande dessinée, Ray Palmer … disparaît, mais il laisse sa ceinture derrière, ce qui est dans la bande dessinée comment il a le pouvoir de rétrécir, et ce jeune homme prend la relève, Ryan Choi, et devient le Atome.”

Cependant, Routh a rassuré les fans, “Ce n’est pas ce qui arrive avec Ray … il ne se perd pas dans le multivers. Nous ne suivons pas la structure de la bande dessinée.” L’acteur a également répondu à une question sur le retour dans Legends of Tomorrow à l’avenir, expliquant: “C’est une sorte de pont que je déciderai de traverser lorsque j’y serai.” Il est logique que Routh n’ait pas encore pris de décision, car il vient de dire adieu à Legends of Tomorrow en octobre. De plus, l’apparence finale de Routh en tant qu’Atom n’a pas encore été diffusée, ce qui pourrait clarifier sa décision de revenir à un moment donné.

Bien que Routh soit toujours bouleversé par son prochain départ de l’Arrowverse, il a laissé aux fans un cadeau de départ dans le croisement Crisis on Infinite Earths qui a été diffusé en décembre et janvier. Dans celui-ci, Routh s’est adapté comme Kingdom Come Superman après avoir joué dans Superman Returns en 2006. Il a été rejoint par Tyler Hoechlin, qui joue Superman dans Arrowverse, ainsi que Tom Welling, Clark Kent de Smallville. L’événement a également présenté plusieurs autres acteurs de premier plan de DC, dans le plus grand crossover CW à ce jour.

Il est décevant d’apprendre que Routh n’était pas satisfait de la façon dont sa sortie a été gérée, bien que cela ne signifie pas nécessairement que la sortie à l’écran de Ray suivra le même schéma. En fait, dans l’épisode le plus récent, Ray a demandé au personnage de Ford, Nora, de l’épouser. Il semble très probable que les deux personnages quitteront le Waverider en bons termes. Cela permettrait leur retour à un moment donné, à condition que Routh et Ford décident qu’ils y sont ouverts. Pour l’instant, Legends of Tomorrow les fans devront attendre et voir exactement comment la sortie de Ray se déroule.

Plus: Legends Of Tomorrow Se débarrasser de Ray Palmer est une erreur

Source: Inside of You avec Michael Rosenbaum

Star Wars confirme que le père de Rey est un clone de Palpatine en échec

A propos de l’auteur

Rebecca VanAcker est rédactrice et rédactrice en chef du soir à .. Elle aime couvrir tout ce qui concerne les super-héros, en particulier Marvel et Arrowverse. Dans le passé, elle a écrit des récapitulations télévisées pour Screen Picks et des critiques pour Yahoo TV UK. Bien que Rebecca aime les films et autres formes de narration, la télévision est sa véritable passion, ayant écrit à ce sujet depuis 2014. Elle aime particulièrement les émissions dirigées par des femmes comme Parks and Recreation, Jane the Virgin et Fleabag.

Diplômée de la Michigan State University, Rebecca a obtenu son certificat d’enseignement avant de tomber amoureuse de l’écriture et de l’industrie du divertissement. Elle a un B.A. en anglais, et son amour de longue date pour la lecture l’a suivie jusqu’à l’âge adulte. Bien qu’elle aime découvrir de nouveaux livres, elle est probablement en train de relire Harry Potter pour la millionième fois. Ses autres passe-temps incluent la cuisson, tout ce qui est Disney et l’exploration avec son chien, Beckett.

Vous pouvez suivre Rebecca sur Twitter @BecksVanAcker, ou la contacter directement à rvanacker23 (at) gmail (dot) com.

En savoir plus sur Rebecca VanAcker