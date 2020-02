la sortie d’Android 10 et One UI 2.0 a commencé

Un autre modèle de la série Galaxy A de 2019 a commencé à recevoir lemise à jour vers Android 10. Comme le titre l’indique, ce tour porte sur Galaxy A70 suite à la sortie des patchs Galaxy A30 et Galaxy A50; ces derniers sont théoriquement des modèles bas de gamme, au moins relativement, mais Samsung lui a donné une voie préférentielle.

Considérant qu’il ne s’agit pas d’un haut de gamme, et par rapport à l’époque habituelle du géant américain, une mise à jour après un peu moins de six mois à compter de l’arrivée d’Android 10 est acceptable. La première observation concerne donc l’Ukraine il faudra une semaine ou deux pour voir une sortie mondiale.

Le patch porte le code d’identification A70FNXXU5BTB9 ou A70FNOXU5BTB9 selon le modèle. Le poids est de 2,06 GB. Il met non seulement à jour le système d’exploitation à la dernière version, mais apporte également avec elle la nouvelle version de l’interface Une interface utilisateur et le correctif de sécurité en février.

Samsung Galaxy A70

Le smartphone est alimenté par un Processeur Snapdragon 675 Qualcomm. À côté de la puce sont là 6 ou 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne. La batterie vient de 4500 mAh et est équipé d’une technologie de charge rapide de 25 W.

L’affichage est un panneau 6,7 pouces Super AMOLED avec une résolution maximale de 2 400 x 1 080 pixels. Le secteur photographique se caractérise par une triple configuration arrière, constituée d’un capteur principal de 32 MP, un capteur ultra grand angle 8MP et un capteur de profondeur 5MP. La caméra frontale est de 32 MP. Sur Amazon, vous pouvez l’acheter neuf et sans réduction 340 euros.