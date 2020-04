La sortie d’automne de l’iPhone 12 est toujours possible, selon le principal partenaire de fabrication d’Apple – .

L’iPhone 12 pourrait toujours être sur la bonne voie pour une sortie à l’automne 2020, selon Foxconn.

Bien que les partenaires iPhone d’Apple en Chine fonctionnent à pleine capacité, il n’en va pas de même pour les fournisseurs d’iPhone d’autres pays.

La date de sortie de l’iPhone 12 serait décidée par les dirigeants d’Apple le mois prochain.

Malgré un certain nombre de revers logistiques dus au coronavirus, Foxconn a récemment assuré aux investisseurs qu’il pouvait accélérer la production de l’iPhone 12 et préparer l’appareil pour un lancement plus tard cet automne. Bien sûr, le coronavirus étant toujours une préoccupation constante dans la plupart des régions du monde, le chef des relations avec les investisseurs de Foxconn, Alex Yang, a ajouté que tout restait sujet à changement.

Dans des remarques reprises par Bloomberg, Yang a déclaré:

Nous et les ingénieurs du client essayons de combler l’écart manquant, après avoir perdu quelques jours en raison d’une interdiction de voyager. Il est possible et possible que nous rattrapions notre retard. Mais s’il y a un nouveau retard dans les semaines ou mois à venir, vous devrez probablement reconsidérer l’heure de lancement. C’est toujours possible.

L’iPhone 12 allait probablement être lancé en septembre, mais le coronavirus a tout bouleversé. Le problème majeur est que la chaîne d’approvisionnement d’Apple est vaste et n’existe pas uniquement en Chine. Ainsi, alors que les partenaires de fabrication et d’approvisionnement d’Apple en Chine sont de retour à pleine capacité, il n’en va pas nécessairement de même pour les fournisseurs d’Apple dans d’autres pays. Rappelons que les composants iPhone proviennent de différents pays du monde, dont l’Italie, l’Allemagne, la Suisse et les États-Unis.

Le rapport ajoute:

Covid-19 met désormais en péril les plans d’Apple. L’assemblage en masse n’est qu’une partie de la chaîne d’approvisionnement du fabricant d’iPhone, qui comprend des centaines de fournisseurs. Apple et ses nombreux partenaires passent des mois, voire des années, à rechercher des composants individuels qui sont assemblés en produits finaux. Toute interruption de ce réseau complexe pourrait ralentir l’introduction de futurs appareils.

Alors que la production de masse sur l’iPhone ne devrait pas commencer avant août – dans le meilleur des cas – Apple ne va pas nécessairement rester sur la touche et espérer le meilleur. Au contraire, des rapports ont indiqué que les dirigeants d’Apple prendraient une décision définitive concernant la fenêtre de lancement de l’iPhone 12 en mai. Donc, comment tout cela se joue reste à deviner. Il est possible que la sortie de l’iPhone 12 baisse en septembre comme initialement prévu et il est tout aussi plausible que nous ne voyions pas l’iPhone 12 arriver avant novembre.

L’une des variables les plus importantes concernant la version iPhone 12 est centrée sur l’état de l’économie mondiale. Le chômage aux États-Unis étant actuellement à un niveau record, l’intérêt et la demande pour l’iPhone 12 pourraient être remarquablement faibles même si un vaccin contre le coronavirus est développé dans les prochaines semaines. De même, les économies de certains des plus grands marchés d’Apple à travers le monde sont également au point mort.

La pandémie de coronavirus est sans aucun doute un événement sans précédent dans l’histoire moderne et Apple n’a aucun plan à suivre ici. Tout ce que nous savons à ce stade, c’est qu’Apple surveille la situation de près et nous entendrons probablement des informations contradictoires sur les dates de sortie potentielles de l’iPhone 12 au cours des prochaines semaines.

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

