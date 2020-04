La sortie de la Xbox Series X pourrait être retardée – .

Le lancement de la Xbox Series X n’a ​​pas été retardé à cause du coronavirus, mais les choses sont toujours en évolution, a déclaré Phil Spencer de Microsoft.

La sûreté et la sécurité des équipes Microsoft et la qualité du produit sont primordiales, de sorte que la pandémie COVID-19 pourrait encore modifier les plans de lancement d’origine de la console.

L’exécutif a déclaré qu’il n’était pas actuellement dans une situation qui suggérerait que la date de libération prévue soit retardée, mais il n’a pas précisé quelle est cette date et il est clair que la sécurité est prioritaire avant de sortir à temps.

La Xbox Series X est l’un des produits les plus en vogue de l’année, et en temps normal, ce serait une priorité pour les joueurs et les parents cette saison des fêtes. Cependant, 2020 n’est guère une année régulière, la nouvelle flambée de coronavirus ayant considérablement modifié la vie quotidienne. Les rues sont vides dans de nombreux pays du monde, car les gens sont invités à rester à l’intérieur aussi longtemps que possible. La distanciation sociale est une chose qui fonctionne contre COVID-19, car le virus ne peut pas se propager aussi rapidement si la plupart des gens évitent le contact avec les autres. Mais les mesures de verrouillage et de quarantaine ont un impact sur la façon dont les gens travaillent. Tout le monde ne peut pas travailler à domicile et des millions de personnes ont perdu leur emploi en quelques semaines. Ces facteurs pourraient entraver le lancement de la Xbox Series X et de tout autre produit d’ailleurs. Le patron de Xbox, Phil Spencer, a déclaré dans une nouvelle interview que le calendrier de lancement n’avait pas changé. La série X devrait encore arriver dans les magasins cet hiver. Dans le même temps, cependant, il a précisé qu’il n’y avait aucune garantie à ce stade. La sécurité de ses équipes passe avant tout. La qualité du produit fini est également importante. Ces facteurs pourraient modifier le calendrier de lancement de la série X.

L’exécutif s’est entretenu avec IGN pour répondre à diverses questions sur la nouvelle console, et la nouvelle pandémie de coronavirus est apparue au début de l’interview. Spencer a déclaré que les chaînes d’approvisionnement remontent en Chine, mais ce n’est pas la seule chose qui compte quand il s’agit de lancer la nouvelle Xbox à temps.

“Je dirai que la chose que je vais mettre en avant et au centre est la sécurité de l’équipe”, a déclaré Spencer. “Il n’y a aucune décision que je vais prendre – ou franchement, quiconque chez Microsoft me demanderait même de le faire – qui compromettrait la sûreté et la sécurité des équipes pour une sorte de gain financier ou de produit à court terme, a-t-il déclaré.

“Je dirais avec pragmatisme que les chaînes d’approvisionnement en Chine ont commencé à revenir. Je pense que nous avons vu dans les nouvelles que la Chine était évidemment plus tôt dans le traitement du C-19 avant qu’il ne se propage et je pense que nous pouvons voir dans les usines et tout ça que nous commençons à obtenir des rapports de leur part et que cela fonctionne pour nous », a-t-il déclaré.

Mais ce n’est pas seulement la fabrication du matériel en Chine qui pourrait être problématique pour Microsoft. Le développement se poursuit maintenant depuis chez soi, a déclaré Spencer, et les équipes sont étirées. Selon l’évolution de la gestion de la pandémie, la sortie de la console pourrait certainement être retardée.

“Les deux gros problèmes que nous surveillons en ce moment, vous savez, construire un jeu vidéo à domicile – une grande équipe distribuée de centaines de personnes – n’est pas facile”, a expliqué Spencer. “Les jeux vidéo comme nous le savons en ce moment sont grands, et il y a d’énormes bases de ressources massives que chacun de ces jeux a et comment vous faites la transition, je pense que toutes ces choses sont … nous vivons juste un peu.”

Tester la console est également essentiel, a déclaré Spencer. “Nous voulons nous assurer que nous avons le bon laps de temps pour la technologie de plate-forme que nous mettons en place pour effectuer tous les tests”, a-t-il déclaré. “Donc, nous avons dû déplacer une grande partie de ces tests à domicile. Je dirais que les choses ne sont pas faciles en ce moment. Je pense que les choses sont tendues. Je le sens dans les équipes, elles sont tendues. ” Cela dit, Spencer a ajouté qu’ils n’ont «actuellement rien [they’re] ne va pas faire les dates “ils ont prévu, mais les choses pourraient changer. “C’est une sorte de truc en temps réel, et je vais mettre la sécurité et la sûreté des équipes au sommet avec le produit de qualité”, a-t-il déclaré. “Je ne veux pas précipiter un produit s’il n’est pas prêt.” Spencer n’a pas révélé la date de sortie prévue pour la nouvelle Xbox.

Les yeux sont «grands ouverts» chez Microsoft en ce moment sur toute la situation du COVID-19, a déclaré Spencer. Il a ajouté qu’aucun plan B n’est en préparation pour le moment concernant un éventuel retard. Spencer semble indiquer qu’il n’est pas fan d’un lancement partiel de la nouvelle Xbox, où seuls certains territoires l’obtiendront. Et il a également expliqué que le logiciel est tout aussi essentiel que le matériel, et cela pourrait être un autre facteur affectant le lancement de la série X. Cependant, il a ajouté qu’il ne retarderait pas le lancement de la console pour un titre spécifique. En outre, il a déclaré qu’ils n’avaient pas encore décidé si certains jeux pourraient être lancés pour Xbox One si la série X était retardée.

L’interview complète d’IGN avec Spencer est la suivante:

Source de l’image: Xbox

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

