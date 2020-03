La sortie de l’iPhone 12 d’Apple pourrait être retardée par l’impact du coronavirus sur l’économie – .

L’impact du coronavirus sur les économies mondiales pourrait forcer Apple à retarder la sortie de l’iPhone 12.

Même si la production d’iPhone est sur la bonne voie, les dirigeants d’Apple craignent que la demande pour un nouvel iPhone ne soit incroyablement faible en septembre.

En conséquence, certains fournisseurs Apple abaissent leurs objectifs de production pour les composants de l’iPhone 12.

Les retombées économiques du coronavirus pourraient obliger Apple à retarder la sortie de l’iPhone 12, rapporte .. Bien que la chaîne d’approvisionnement d’Apple soit en voie de se rétablir avant le début de la production de masse de l’iPhone 12, les dirigeants d’Apple craignent que la demande pour l’appareil soit remarquablement faible. Et pour cause, l’économie aux États-Unis – et dans de nombreux pays à travers le monde – s’est effectivement immobilisée à cause du coronavirus. Des millions de personnes sont bloquées chez elles depuis des semaines, le chômage est à un niveau record et les entreprises non essentielles resteront fermées dans un avenir prévisible.

À leur tour, les consommateurs ont aujourd’hui un revenu disponible beaucoup moins élevé qu’il y a un mois. De plus, rien n’indique que l’impact du coronavirus va bientôt disparaître. Un rapport récent suggère que la ville de New York, par exemple, pourrait encore avoir des semaines avant d’atteindre un pic de cas de coronavirus. Par conséquent, il est fort probable que l’iPhone 12 puisse frapper les étagères des magasins au moment où la plupart du monde est concerné par des questions beaucoup plus urgentes.

“Personne ne parle plus de main-d’œuvre ou de pénurie de matériel (en Chine)”, a déclaré à . une personne impliquée dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple. «Maintenant, tout le monde cherche à savoir si la demande des États-Unis et de l’Europe pourrait suivre. L’accent est désormais mis sur la demande des consommateurs aux États-Unis et en Europe. »

Ce rapport correspond à une histoire précédente affirmant que les dirigeants d’Apple craignent que la réponse à l’iPhone 12 – même si la production se déroule comme prévu – soit au mieux tiède.

Mis à part la demande, il est également possible que le verrouillage du coronavirus entrave les efforts d’Apple pour effectuer entièrement les tests d’ingénierie requis.

Un récent rapport de Nikkei explique:

Le développement technique de l’iPhone 5G a également été affecté par les restrictions de voyage introduites aux États-Unis, en Chine et ailleurs pour lutter contre le coronavirus, ont déclaré deux personnes connaissant le calendrier d’Apple. La société était censée travailler avec les fournisseurs pour développer un prototype plus concret pour les nouveaux téléphones à partir du début mars, mais elle a dû retarder une collaboration aussi étroite, qui nécessite des tests pratiques, jusqu’à la fin du mois, avant de la reporter à nouveau en raison à l’aggravation de la pandémie aux États-Unis, ont-ils déclaré.

En conséquence, nous avons vu quelques rapports indiquant qu’Apple pourrait repousser la sortie de l’iPhone 12 en novembre.

Dans l’intervalle, certains des principaux fournisseurs d’Apple prévoient d’abaisser les objectifs de production pour les composants de l’iPhone 12 en prévision d’une forte baisse de la demande.

L’un des principaux fournisseurs d’affichage d’Apple se prépare à un niveau de contraction similaire, selon une personne familière avec le sujet. La société avait prévu d’envoyer 70 millions d’écrans iPhone cette année, mais envisage maintenant de réduire cet objectif de plus de 17% à 58 millions d’unités.

La situation dans son ensemble reste fluide, car on ne sait pas combien de temps le coronavirus maintiendra les économies mondiales au point mort. Néanmoins, Apple atteindra finalement un point où il devra simplement prendre une décision exécutive sur le moment de publier l’iPhone 12. Avec la fenêtre de lancement initiale prévue pour septembre, et avec une production de masse qui ne devrait pas commencer pendant un certain temps, Apple a un quelques semaines pour évaluer la situation et jouer les choses à l’oreille. Mais une fois arrivés à la mi-mai, une décision devra être prise dans un sens ou dans l’autre.

