La sortie de l’iPhone 12 d’Apple pourrait ne pas arriver avant décembre – .

La sortie de l’iPhone 12 d’Apple pourrait être repoussée jusqu’en décembre.

L’impact économique du coronavirus peut inciter Apple à retarder la sortie de l’iPhone 12 même si des problèmes de chaîne d’approvisionnement peuvent être résolus.

Apple aurait décidé de la date de sortie de l’iPhone en mai.

Je sais que c’est un récit que nous entendons chaque année, mais l’iPhone 12 était vraiment prêt à être une sortie monumentale pour Apple. Surtout compte tenu du fait que les ventes d’iPhone ont quelque peu stagné au cours des dernières années, il était largement admis que l’iPhone 12 – le premier iPhone avec prise en charge 5G – allait aider à stimuler les ventes d’une année à l’autre.

Le coronavirus, cependant, peut complètement bouleverser les plans d’Apple. Bien qu’il soit sûr de supposer qu’Apple sortira l’iPhone 12 en 2020, une version de septembre n’est plus une garantie pour plusieurs raisons. Pour commencer, la question se pose de savoir si la chaîne d’approvisionnement peut ou non se mettre suffisamment à jour à temps pour une sortie en septembre. Deuxièmement, les restrictions de voyage impliquant la Chine peuvent avoir légèrement repoussé les étapes du processus de développement de l’iPhone 12.

Un autre problème à garder à l’esprit est que le chômage aux États-Unis est à un niveau record, ce qui signifie que de nombreuses personnes peuvent ne pas se soucier d’un nouvel iPhone même si Apple parvient à le lancer en septembre.

À la lumière de tout cela, une nouvelle note de recherche de l’analyste de Wedbush Dan Ives affirme qu’Apple retardera très probablement la sortie de l’iPhone 12 de quelques mois. Et même si cela pourrait voir l’iPhone 12 sortir en octobre ou novembre, Ives note qu’une version de décembre 2020 est également sur la table:

Bien que la production de masse de l’iPhone 12 ne commencerait probablement pas avant la période de mai, la pré-planification, la coordination de la conception et la normalisation des pénuries de composants dans la chaîne d’approvisionnement rendent la période d’automne très difficile à atteindre pour les débutants. Faire un pas en arrière, avoir l’un de ses plus importants lancements d’iPhone de son histoire dans un environnement de consommation qui se remet encore de l’impact de cette tempête sombre COVID-19 sans précédent serait une décision risquée qui sera probablement mise de côté jusqu’à la saison des vacances à notre avis.

Comme Ives et d’autres l’ont noté, Apple n’aura qu’une seule chance de lancer son premier iPhone 5G et la société voudra naturellement faire tout ce qu’elle peut pour éviter une réponse tiède. Par conséquent, Ives ajoute que les investisseurs commencent déjà à «prendre en compte un lancement de la 5G qui se déplacera dans la période de décembre».

Selon les rapports précédents que nous avons vus, les dirigeants d’Apple prendront une décision concernant la date de sortie de l’iPhone 12 en mai. Quant à ce que nous pouvons attendre de la gamme Apple iPhone 12, une fuite récente relaie qu’Apple lancera cette année quatre nouveaux modèles. Notez que les modèles Pro auront tous des schémas de caméras à triple objectif et un module de caméra LiDAR similaire à ce qu’Apple avait précédemment ajouté à son iPad Pro récemment dévoilé.

