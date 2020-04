La sortie de l’iPhone 12 pourrait être repoussée à octobre ou novembre – .

La version iPhone 12 peut être repoussée à octobre ou novembre en raison de retards de conception causés par le coronavirus.

L’iPhone 12 Pro Max pourrait ne pas entrer en production de masse avant octobre, ce qui pourrait signifier que le modèle d’iPhone haut de gamme d’Apple pourrait ne pas arriver avant décembre.

Compte tenu de l’impact du coronavirus sur l’économie, les ventes de l’iPhone 12 seront considérablement inférieures à ce que de nombreux analystes avaient initialement prévu.

Apple dévoile généralement de nouveaux modèles d’iPhone début septembre, suivis d’une sortie mondiale un vendredi environ 10 jours plus tard. Apple adhère à ce modèle au mieux de ses capacités et, à son tour, il a été assez facile de prévoir avec précision les calendriers de lancement de l’iPhone au cours des dernières années.

La version iPhone 12, cependant, fait nager Apple dans des eaux non filtrées. Pour commencer, il a été signalé que les restrictions de voyage associées au coronavirus ont eu un impact sur le processus de développement de l’iPhone 12 car elles ont empêché les ingénieurs Apple de se rendre en Chine et d’inspecter des prototypes. De plus, l’impact économique du coronavirus a été si drastique qu’il peut obliger Apple à légèrement repousser la sortie de l’iPhone 12 jusqu’à ce que l’économie reprenne.

À la lumière de tout cela, une nouvelle note de recherche de Ming-Chi Kuo via AppleInsider relaie que les tests de vérification pour le nouvel iPhone 12 ont environ un mois de retard en raison d’un changement de conception de l’antenne de l’appareil dans son emballage (AiP). Alors que les rumeurs sur iPhone sont un centime, il convient de noter que Kuo a un record stellaire en ce qui concerne les rumeurs Apple.

Plus précisément, Kuo écrit que les modèles iPhone 12 de 5,4 et 6,1 pouces pourraient ne pas entrer en production de masse avant septembre. L’iPhone 12 Pro Max, qui disposera d’un écran de 6,7 pouces, pourrait ne pas entrer en production de masse avant octobre. Soit dit en passant, une énorme fuite la semaine dernière a révélé que l’iPhone 12 Pro Max d’Apple comportera une encoche plus petite et une nouvelle configuration d’appareil photo.

Si la chronologie ci-dessus se prolonge, Kuo relaie que les plus petits modèles d’iPhone 12 d’Apple seront lancés en octobre ou novembre. L’iPhone 12 Pro Max, quant à lui, pourrait ne pas voir le jour avant décembre. Quoi qu’il en soit, Apple prévoit toujours d’organiser un événement de lancement de l’iPhone 12 en septembre.

Peu importe quand Apple sortira l’iPhone 12, il va de soi que les ventes ne seront pas exactement à la hauteur de ce qu’Apple prévoyait il y a seulement deux mois. Le coronavirus a fait des ravages sur l’économie américaine et on ne sait tout simplement pas quand les choses reviendront aux niveaux d’avant le coronavirus. Dans l’état actuel des choses, des millions d’Américains ont perdu leur emploi et, par conséquent, les demandes de chômage sont à des niveaux historiquement élevés. Par conséquent, le bassin de consommateurs à revenu disponible cherchant à passer à un nouvel iPhone sera nettement plus petit cette année que les années passées.

