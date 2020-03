La sortie de l’iPhone 12 pourrait être retardée de plusieurs mois à cause du coronavirus – .

La sortie de l’iPhone 12 d’Apple peut être retardée en raison du coronavirus.

La sortie de l’iPhone 12 était prévue pour septembre, mais Apple craint que l’impact économique du coronavirus ne réduise considérablement les ventes initiales.

Le calendrier de sortie de l’iPhone 12 serait finalisé d’ici mai.

La pandémie de coronavirus se propageant, il est désormais possible que la sortie de l’iPhone 12 d’Apple soit repoussée de quelques mois, selon un nouveau rapport de Nikkei. Alors que nous avons vu des rapports précédents affirmant que l’iPhone 12 – qui sera le premier iPhone à prendre en charge la connectivité 5G – pourrait être repoussé à novembre, le nouveau rapport suggère que la version iPhone 12 pourrait être repoussée encore plus loin.

Les dirigeants d’Apple craindraient que la demande pour le périphérique de nouvelle génération soit inhabituellement faible en raison de l’impact continu du coronavirus sur les économies du monde entier. Même si Apple peut accélérer la production d’iPhone et sur les étagères des magasins d’ici septembre de cette année, la simple réalité est que les consommateurs ont aujourd’hui un revenu disponible beaucoup moins élevé qu’il y a un mois. À son tour, Apple aurait évité une situation où les yeux collectifs du monde ignorent effectivement la sortie de l’iPhone 12 en raison de problèmes plus urgents.

Le rapport ajoute:

“Mis à part les contraintes de la chaîne d’approvisionnement, Apple craint que la situation actuelle ne réduise considérablement l’appétit des consommateurs pour mettre à niveau leurs téléphones, ce qui pourrait conduire à une réception docile du premier iPhone 5G”, a déclaré une source ayant une connaissance directe de la discussion. “Ils ont besoin du premier iPhone 5G pour être un succès.”

C’est un point valable, et Apple est apparemment coincé dans une situation perdant-perdant si le coronavirus ne peut pas être contenu en temps opportun. Qu’il suffise de dire que les gens ne s’en soucieront tout simplement pas – hypothétiquement – si l’iPhone 12 est livré avec une autonomie de 30 jours et une technologie d’appareil photo de qualité militaire s’ils s’inquiètent toujours de la façon dont ils vont payer le loyer pour le mois.

À l’heure actuelle, une grande partie des États-Unis reste en mode de verrouillage, et certains États comme la Californie ont promulgué des directives «rester à la maison» pour la majorité de la population. En conséquence, les employés d’Apple travaillent actuellement à domicile, ce qui pourrait également avoir un impact sur le déploiement de l’iPhone 12.

Le développement technique de l’iPhone 5G a également été affecté par les restrictions de voyage introduites aux États-Unis, en Chine et ailleurs pour lutter contre le coronavirus, ont déclaré deux personnes connaissant le calendrier d’Apple. La société était censée travailler avec des fournisseurs pour développer un prototype plus concret pour les nouveaux téléphones à partir du début mars, mais elle a dû retarder une collaboration aussi étroite, qui nécessite des tests pratiques, jusqu’à la fin du mois, avant de la reporter à nouveau en raison à l’aggravation de la pandémie aux États-Unis, ont-ils déclaré.

Apple tentera apparemment de prendre une décision concernant le calendrier de sortie de l’iPhone 12 en mai, une fois qu’il aura une meilleure compréhension des retombées mondiales du coronavirus.

