La sortie de l’iPhone 12 pourrait être retardée jusqu’en novembre – .

L’iPhone 12 a des fuites et des rendus qui sont apparus en ligne récemment pourraient ne pas montrer la vraie chose, dit un bailleur, car la conception du téléphone n’a pas été finalisée.

La pandémie de coronavirus empêche les dirigeants d’Appel de se rendre en Chine, ce qui pourrait retarder la date de sortie de l’iPhone 12 en octobre ou novembre.

Apple aurait deux mois de retard sur l’iPhone 12 et la production pourrait ne pas démarrer en mai, même si les fournisseurs chinois sont prêts.

La nouvelle pandémie de coronavirus a pratiquement gelé le monde, car de nombreux pays ont déclaré des urgences nationales en raison du COVID-19 et imposé des mesures strictes de verrouillage et de quarantaine. La meilleure façon de limiter la propagation du virus hautement contagieux est de rester à la maison, de pratiquer une bonne hygiène et d’attendre que les autorités lèvent les restrictions. La vie, telle que nous la connaissions avant ce fléau inattendu, commencera à revenir à la normale dans les mois à venir, mais les effets du nouveau virus se feront sentir longtemps après, la menace du coronavirus ayant tout changé. Des industries entières ont été paralysées, des événements ont été annulés ou retardés et des emplois ont été perdus. Il faudra un certain temps avant que nous revenions à la normale, et cela en supposant que nous pouvons vaincre COVID-19 bientôt. Cela inclut également les lancements de produits, car certains des gadgets très attendus de cette année pourraient connaître divers retards, selon la durée de la pandémie. La nouvelle série d’iPhone de cette année pourrait également être touchée, un responsable affirmant que l’iPhone 12 pourrait être repoussé jusqu’en novembre.

Apple dévoile généralement les nouveaux iPhones à la mi-septembre, et les appareils arrivent dans les magasins d’ici la fin du mois. Nous avons constaté des retards auparavant, au cours des années précédentes, mais ils étaient dus à des problèmes de fabrication et d’approvisionnement. L’iPhone X a été lancé début novembre 2017 au lieu de septembre, et l’iPhone XR est sorti en octobre un an plus tard.

Mais le coronavirus a considérablement paralysé l’économie mondiale. Parce qu’elle est tellement contagieuse, la distance sociale est le seul moyen de ralentir le taux d’infection. De plus, le virus peut survivre pendant des jours sur des surfaces, ce qui signifie que des politiques de désinfection strictes doivent être appliquées. Ces mesures ont un impact direct sur les voyages et la fabrication. De nombreux pays ont fermé leurs frontières pour limiter la propagation du virus. Et des usines ont été fermées dans le monde entier depuis le début de l’épidémie.

La Chine a été la première à fermer des usines, et c’est à ce moment-là que nous avons vu les premières rumeurs selon lesquelles l’iPhone 12, ainsi que d’autres appareils électroniques fabriqués principalement en Chine, pourraient être retardés. Les fournisseurs ont repris leurs activités en Chine, selon divers rapports, dont Foxconn, qui est le principal assembleur d’iPhone d’Apple. La société a intensifié ses recrutements afin de pouvoir répondre à la demande saisonnière de l’iPhone 12.

Le coronavirus s’est cependant déplacé vers l’ouest, ravageant les pays européens et les États-Unis. Des endroits comme l’Italie, l’Espagne et New York sont les nouveaux épicentres de COVID-19 en ce moment, et d’autres régions pourraient bientôt suivre.

Même si Apple peut produire en masse tout l’iPhone 12 qu’il souhaite, il y a un énorme problème affectant le développement du téléphone, selon les sources de Jon Prosser. Le YouTuber a fourni un nombre croissant de fuites cette année, étant le premier à révéler le prix américain du Galaxy S20. Au cours des dernières semaines, il a partagé les premiers rendus Pixel 5 et expliqué certains des plans d’Apple pour atténuer la catastrophe du coronavirus bien avant qu’Apple ne les annonce. Il a également divulgué des détails sur les produits qu’Apple avait prévu de lancer en mars, y compris l’iPhone 9, désormais retardé.

La production de masse pour l’iPhone 12 est prévue pour mai (par habitude) mais cela ne va tout simplement pas arriver.

Quelle que soit la production, Apple a toujours (déjà) ~ 2 mois de retard avec l’iPhone 12.

Vous vous souvenez du minuscule retard de publication sur iPhone X en 2017? Ouais. S’attendre à ce que.

– Jon Prosser (@jon_prosser) 24 mars 2020

Prosser s’est adressé à Twitter pour dire que, même si la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone 12 s’améliore, l’iPhone 12 sera probablement retardé. “Le prototypage pour iPhone 12 n’est même pas encore terminé. Cela nécessite des dirigeants d’Apple voyageant en Chine, et en raison des interdictions de voyager, ils n’ont pas pu finaliser », a-t-il déclaré.

La production de masse est prévue pour mai, mais Apple ne le fera pas, selon Prosser. La société aurait deux mois de retard sur le calendrier, ce qui signifie que le combiné pourrait ne toucher les magasins qu’en octobre ou novembre.

Donc, tout l’iPhone 12 affiche et fuit que vous voyez en ce moment? Oui, rien de tout cela n’est même finalisé en ce moment et les fuites sont probablement un mélange de tous les prototypes envisagés.

– Jon Prosser (@jon_prosser) 24 mars 2020

Enfin, le YouTuber a déclaré que les rendus de l’iPhone 12 qui apparaissent en ligne dans des fuites ne montrent pas actuellement le produit finalisé. Les fuites pourraient être un «mélange de tous les prototypes envisagés».

C’est juste une rumeur, bien sûr, et les choses sont très en train de changer en ce moment, car personne ne sait quand la vie reviendra à une sorte de normalité. Mais plus la pandémie prend de temps, plus il faudra attendre longtemps pour que l’iPhone 12 arrive dans les magasins.

