La sortie de l’iPhone 9 arriverait bientôt, mais l’iPhone 12 a probablement été retardé – .

La production de masse de l’iPhone 9 a commencé, selon l’analyste et fiable fiable Jon Prosser.

Prosser a également confirmé que l’iPhone 9 Plus serait lancé aux côtés de l’iPhone 9, qui n’a pas encore été officiellement annoncé par Apple.

En ce qui concerne l’iPhone 5G 12, Prosser pense que le téléphone phare d’Apple 2020 sera retardé jusqu’en novembre au moins à ce stade.

À l’approche de la fin du mois de mars, il est clair que quel que soit l’événement de printemps qu’Apple avait prévu pour ce mois-ci ne se produise pas à la suite de la pandémie de coronavirus, mais cela n’a pas empêché Apple d’annoncer quelques nouveaux appareils cette semaine. Mercredi, Apple a dévoilé un nouvel iPad Pro et un MacBook Air à prix réduit, qui, selon nous, auraient été mis en évidence lors d’un événement de printemps, si le virus n’avait pas bouleversé le monde.

La star de l’émission, cependant, était introuvable. Plusieurs rapports suggèrent qu’Apple a été forcé de retarder la sortie de l’iPhone 9 (ou iPhone SE 2, selon la personne à qui vous demandez), car les chaînes d’approvisionnement du monde entier sont perturbées par l’épidémie. En tant que tel, nous ne nous attendions pas à voir la suite de l’iPhone SE de 2016 de sitôt, mais une source fiable affirme maintenant que le téléphone vient d’entrer en production de masse.

Selon l’analyste Jon Prosser, Apple a commencé la production de masse de l’iPhone 9. Dans un suivi du tweet ci-dessous, il a affirmé qu’Apple travaille avec le fabricant chinois BYD pour accélérer la production:

Plus tôt cette semaine, Prosser a expliqué que les rouleaux de papier toilette dans ses tweets représentent la fiabilité de la fuite, cinq rouleaux étant à 100%. Il convient également de noter que Prosser a prédit qu’il y aurait de nouveaux produits Apple cette semaine dimanche dernier, ce qui s’est réalisé lorsque Apple a annoncé l’iPad Pro et le MacBook Air mercredi.

Tout cela pour dire que Prosser s’est avéré être une source fiable de fuites, et s’il est convaincu que l’iPhone 9 est produit en masse, il est probablement sûr de supposer qu’il a raison. Cela signifie également que nous sommes probablement encore à quelques semaines d’une annonce, mais si Apple est convaincu qu’il peut constituer une offre suffisante pour répondre à la demande inévitable qui suivra pour un iPhone censé coûter 399 $, une révélation pourrait ne pas être trop loin.

Prosser a également confirmé que l’iPhone 9 Plus divulgué est réel et qu’il sera lancé aux côtés de l’iPhone 9:

Quant aux mauvaises nouvelles, interrogé sur le rapport de retard de l’iPhone 12 5G qui a fait le tour, Prosser a déclaré que le téléphone phare était “largement retardé” et que nous ne le verrions peut-être pas avant novembre. Apple révèle et sort généralement son dernier iPhone phare en septembre, mais la pandémie pourrait lui forcer la main en 2020.

