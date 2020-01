La sortie de l’iPhone 9 d’Apple est prévue pour mars, mais l’épidémie de coronavirus pourrait être un gros problème – .

L’épidémie de coronavirus est loin d’être contenue avec le nombre officiel de cas à 4 474, une augmentation spectaculaire par rapport au nombre de lundi. Le nombre de morts a atteint 107, bien que la bonne nouvelle soit que davantage de patients se soient complètement rétablis. Des chercheurs de Hong Kong ont déclaré que leurs modèles montraient que le nombre réel de personnes infectées se chiffrait par dizaines de milliers, ce qui est nettement supérieur au nombre de cas confirmés. La Chine déploie des efforts considérables pour freiner la propagation du virus, mais le nCoV 2019 a atteint d’autres continents, des cas étant signalés aux États-Unis, au Japon, en Corée, en Australie, en France, en Allemagne et dans d’autres pays asiatiques.

Wuhan est toujours fermée et il est conseillé aux gens de ne pas voyager près de la zone. Les écoles et les universités du pays ne doivent pas reprendre leurs activités, et le transport en Chine a été restreint – Hong Kong a annoncé son intention de réduire le transport vers la Chine continentale, selon la BBC. Un arrêt prolongé des villes et des activités en Chine, qui fournit de nombreux produits du monde, y compris des appareils électroniques haut de gamme comme l’iPhone, pourrait entraver les lancements de produits dans un proche avenir.

Plusieurs nouveaux produits devraient être dévoilés dans les prochaines semaines, à commencer par les téléphones Galaxy S20 et Galaxy Z Flip début février, et la nouvelle PlayStation 5 plus tard ce mois-ci. Fin février, les plus grands fabricants de smartphones au monde se réuniront à Barcelone, en Espagne, pour dévoiler une nouvelle génération de smartphones, tablettes et ordinateurs. De nombreux fournisseurs viendront de Chine pour l’événement, et bon nombre de ces appareils seront fabriqués dans la région. Puis, en mars, Huawei devrait lancer la série P40 Pro lors d’un événement à Paris, le téléphone devant être lancé en Chine. Apple devrait largement lancer en mars l’iPhone 9, également connu sous le nom d’iPhone SE2, un appareil qui devrait arriver dans les magasins peu après le lancement officiel.

Le coronavirus pourrait affecter d’une manière ou d’une autre tous ces produits, en supposant que les villes resteront verrouillées pendant que les autorités travaillent sur un vaccin. Selon Bloomberg, Apple devrait commencer la production de l’iPhone 9 en février, et la production pourrait être affectée par l’épidémie.

Les principaux assembleurs d’iPhone sont Foxconn et Pegatron, tous deux situés à plus de 500 kilomètres de la région de Wuhan, mais la distance à elle seule ne garantira pas la propagation du virus.

“La perturbation de la chaîne d’approvisionnement est une préoccupation si les employés de Foxconn et d’autres centres de fabrication de composants en Chine sont limités”, a déclaré Dan Bloom, analyste de Wedbush Securities à Bloomberg. “Si l’épidémie en Chine se propage davantage, cela pourrait avoir un impact négatif sur la chaîne d’approvisionnement, ce qui serait une préoccupation majeure pour les investisseurs.”

Foxconn, le plus grand fabricant d’électronique au monde, a déclaré qu’il surveillait la situation et suivait toutes les pratiques de santé recommandées. L’entreprise a ajouté qu’elle avait mis en place des mesures lui permettant de continuer à fabriquer des produits.

Une personne familière avec la chaîne d’approvisionnement d’Apple a déclaré que la société est prête pour des scénarios extrêmes et possède des composants importants à double source, en termes de fournisseurs et de géographie. Par conséquent, un impact immédiat sur la production d’iPhone d’Apple n’est pas prévu.

Le coronavirus devrait déjà avoir un impact sur l’économie mondiale cette année, pas seulement sur la Chine, explique le Washington Post. La prolongation des vacances et l’interdiction des voyages auront des effets négatifs immédiats sur les pays asiatiques et auront un impact sur l’économie mondiale. La moyenne industrielle du Dow Jones a baissé de 1,6% lundi, tandis que les marchés boursiers de la Corée du Sud et du Japon plongent trop similaires, à 3% et 2,5%, respectivement, alors que les investisseurs se préparent aux effets du coronavirus. Les marchés chinois restent fermés pendant les vacances.

