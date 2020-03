La sortie de l’iPhone 9 d’Apple le mois prochain aurait été annulée – .

L’iPhone 9 d’Apple devait être dévoilé fin mars avant sa sortie en magasin début avril.

Un nouveau rapport indique que les plans de sortie d’Apple pour l’iPhone 9 ont changé en raison de l’épidémie de coronavirus COVID-19, et que l’appareil ne sera pas annoncé ni publié de sitôt.

La date de sortie de l’iPhone 9 aurait été repoussée à l’été ou à l’automne, et la sortie de l’iPhone 12 pourrait également être retardée de 2 mois.

On s’attend à ce qu’Apple dévoile une multitude de nouveaux produits ce mois-ci, y compris l’iPhone 9 (ou iPhone SE 2, comme on l’appelle parfois) abordable qui a continué à apparaître dans toutes sortes de rumeurs au cours des dernières semaines, ainsi qu’un nouvelle génération d’iPad Pro. Cependant, la nouvelle menace du nouveau coronavirus a incité Apple à réviser ses plans, et un responsable affirme maintenant que non seulement l’événement de presse de mars est annulé, mais Apple envisage également de reporter l’annonce et la date de sortie de l’iPhone 9. Tout cela a à voir avec l’épidémie de COVID-19 qui balaie actuellement le globe sans fin ni même ralentissement en vue.

Le comté de Santa Clara vient d’interdire les rassemblements massifs de personnes en raison du nombre croissant de cas de coronavirus dans la région, et l’interdiction prendra fin début avril, selon les autorités.

En conséquence, Apple aurait décidé d’annuler la conférence de presse de mars, qui aurait dû avoir lieu le 31 mars. C’est ce que des sources proches du dossier ont déclaré à Jon Prosser de FrontPageTech. Apple aurait envisagé de tenir l’événement ailleurs ou d’annoncer les nouveaux produits via un événement de presse en ligne uniquement. On ne sait pas ce qui va se passer, mais Apple prévoit toujours de lancer quelques nouveaux produits dans les prochains mois.

Maintenant, pour la très mauvaise nouvelle: cinq sources distinctes ont déclaré à Prosser que l’iPhone 9 ne fera pas partie des produits lancés. Apple n’annoncera pas le nouvel iPhone via un événement en streaming ou un communiqué de presse pour le moment, et il ne commencera pas à le vendre début avril, comme cela avait déjà été annoncé. Dans le meilleur des cas, selon ce nouveau rapport, l’iPhone 9 sera désormais dévoilé en juin, mais il pourrait être repoussé encore plus loin dans une version d’automne en fonction de ce qui se passe avec la nouvelle épidémie de coronavirus.

Le rapport indique qu’Apple pourrait s’inquiéter de deux choses. La société ne veut pas encourager de grandes foules dans ses magasins à la recherche de l’iPhone 9. Pour rappel, le téléphone ressemblerait à l’iPhone 8 mais avec le même processeur que l’iPhone 11. De plus, étant donné panique mondiale concernant le virus, Apple craint que les ventes de l’iPhone 9 ne souffrent. Ce n’est pas vraiment les problèmes de production qui retarderont l’iPhone 9, a déclaré le YouTuber, car Apple aurait en stock suffisamment de stock pour aller de l’avant avec le lancement.

D’autres produits comme l’iPad Pro de nouvelle génération seront toujours dévoilés ce mois-ci et arriveront dans les magasins peu de temps après, selon le rapport.

Prosser réitère également les rumeurs précédentes selon lesquelles la sortie de l’iPhone 12 serait retardée jusqu’en octobre ou même novembre. Dans ce cas, ce sont des problèmes de voyage qui empêcheront Apple d’aller de l’avant comme prévu avec le développement de son prochain combiné phare. Apple a interdit les voyages en Chine, ce qui entravera le développement et les tests de l’iPhone 12.

Il ne s’agit pour l’instant que d’une rumeur et les choses sont toujours en mouvement étant donné que rien n’est certain en ce qui concerne l’épidémie de coronavirus. La vidéo complète de FrontPageTech suit ci-dessous.

