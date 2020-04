La sortie de Rewind: Mac mini (2020)

Au moment de sa sortie en 2018, le Mac mini avait la désignation d’être le Mac le plus polyvalent de toute la gamme de bureaux d’Apple. Avec la sortie du Mac Pro, cette désignation appartient désormais à la machine de bureau professionnelle d’Apple avec extensibilité PCIe.

Mais le Mac mini reste l’un des Mac les plus rentables qu’Apple vend actuellement, et c’est le deuxième Mac le plus polyvalent après le Mac Pro. Regardez notre dernier épisode de The Rewind pendant que je jette un nouveau regard sur le petit Mac d’Apple.

Même Mac, meilleure valeur

En tant que note de bas de page pour la sortie du MacBook Air 2020, Apple a mis à jour la capacité de stockage de la configuration de base standard à 799 $ et de la configuration mise à niveau à 1099 $ avec 256 Go et 512 Go de stockage respectivement. Bien qu’il s’agisse toujours du même Mac mini de 2018, les utilisateurs disposent désormais de plus d’espace de stockage pour leur argent sur les deux configurations standard.

Les précédentes configurations Mac mini standard comportaient un maigre 128 Go ou 256 Go de stockage flash, le premier étant à peine suffisant pour l’informatique moderne. Apple semble avoir finalement réalisé que 128 Go de stockage ne suffisent pas pour les Mac d’aujourd’hui, comme nous l’avons vu éliminer lentement les SKU de base de 128 Go sur l’ensemble de la gamme de produits Mac.

Il est également important de se rappeler que la taille du stockage ne se limite pas à la capacité, mais à la vitesse. Par exemple, le niveau de stockage flash de 128 Go offrait des performances d’écriture de 600 Mo / s, tandis que les modèles de 256 Go et plus ont plus que doublé.

The Rewind: Mac mini (version 2020)

Super compact

L’une des qualités les plus attrayantes du Mac mini réside dans son nom: mini. Parce qu’il n’y a pas d’affichage et qu’il réside dans un format compact, le Mac mini est l’ordinateur le plus flexible qu’Apple vend en termes de placement. Cet ordinateur a fière allure sur un bureau, à côté d’un téléviseur dans un système de divertissement à domicile, ou pratiquement n’importe où ailleurs. Sa petite taille et sa stature en font un compagnon de bureau idéal pour les minimalistes.

Bien qu’il ne soit pas aussi silencieux qu’un Mac Pro ou iMac Pro, le Mac mini réussit assez bien à réduire le bruit des ventilateurs lorsqu’il est sous charge. C’est impressionnant compte tenu de la minuscule taille de l’enceinte. Le bruit du ventilateur est certainement perceptible, mais il ne m’a pas semblé me ​​déranger comme je le pensais en venant de machines intrinsèquement silencieuses comme le Mac Pro et l’iMac Pro.

Un CPU compétent

À seulement 799 $, le Mac mini est l’ordinateur de bureau le moins cher d’Apple et, pour être honnête, même avec les anciens processeurs de 8e génération, il reste une bonne valeur. Cela dit, la version à 799 $ est livrée avec un processeur Intel Core i3 quadricœur à 3,6 GHz, ce qui peut s’avérer être un goulot d’étranglement selon la façon dont vous prévoyez d’utiliser votre Mac mini.

Le processeur i3 manque de Turbo Boost et Hyper Threading. En d’autres termes, c’est un processeur quadricœur très basique qui devrait être plus que correct pour les tâches de base, mais vous trouverez que les processeurs i7 à six cœurs mis à niveau sont beaucoup mieux capables de gérer des charges de travail intenses comme le montage vidéo dans Final Cut Pro X, Encodage du frein à main, etc.

Si vous pouvez vous le permettre, je recommande la mise à niveau vers le processeur i7 par rapport à toutes les autres mises à niveau disponibles pour le Mac mini. Normalement, je dirais également de mettre à niveau la RAM, mais je vous recommande de le faire vous-même à la place. La mise à niveau de la RAM dans le Mac mini prend un peu de temps à apprendre, mais je l’ai fait tellement de fois maintenant que je peux effectuer la mise à niveau en environ 10 minutes. Je prévois de faire une toute nouvelle vidéo sur les mises à niveau de la RAM mini Mac à l’avenir, alors restez à l’écoute.

Vous aurez probablement besoin d’un GPU externe

La pire chose à propos du Mac mini 2018 était son dérisoire processeur graphique Intel UHD Graphics 630, mais cela doit être attendu d’un ordinateur qui réside dans un si petit boîtier. Quelques années plus tard, et ce n’est toujours pas une surprise; ce GPU reste le talon d’Achille du Mac mini.

La bonne nouvelle est que grâce à Thunderbolt 3, le problème du GPU peut être facilement résolu en ajoutant un châssis externe. Avec la connectivité Thunderbolt 3, il est incroyablement facile de connecter des graphiques externes pour améliorer considérablement les performances GPU du Mac mini.

J’ai mon Mac mini 2018 associé de manière plus ou moins permanente au Blackmagic eGPU Pro. Ce châssis externe, qui dispose d’une Radeon Pro Vega 56, est très silencieux et offre des performances de type iMac Pro. L’inconvénient d’un tel châssis est qu’il est cher et un peu encombrant, mais vous pouvez toujours opter pour des options eGPU alternatives si vous le souhaitez.

RAM facilement évolutive

L’une de mes choses préférées à propos du Mac mini est que sa RAM est évolutive – seuls les iMac 5K et Mac Pro proposent des mises à niveau de RAM plus faciles. Vous pouvez économiser des centaines de dollars en optant pour mettre à niveau la RAM à l’intérieur du Mac mini vous-même au lieu de l’ajouter pendant le processus de construction sur commande.

Comme mentionné précédemment, la mise à niveau de la RAM dans le Mac mini est extrêmement simple et directe. Bien sûr, ce n’est pas aussi simple que de mettre à niveau la RAM dans l’iMac 5K ou le Mac Pro, mais avec un peu de savoir-faire, les outils appropriés et environ 15 minutes, vous pouvez facilement mettre à niveau la RAM de base de 8 Go à 32 Go ou 64 Go de RAM, que vous pouvez acquérir beaucoup moins cher via Amazon.

Dans de nombreux cas d’utilisation, 32 Go de RAM suffiront via deux modules de 16 Go. Si vous voulez 64 Go, vous aurez besoin de deux modules de 32 Go, car le Mac mini ne comporte que deux emplacements SODIMM.

Avoir beaucoup de RAM sur le robinet est essentiel pour les charges de travail lourdes. En tant qu’utilisateur régulier de Final Cut Pro X, un goulot d’étranglement le plus frustrant se produit lorsque vous manquez de RAM pendant le montage de la vidéo. Cela provoque des écritures dans les fichiers d’échange, ce qui entraîne des bégaiements, des retards et d’autres problèmes de performances sous-optimaux. Avec le Mac mini 2018, les mises à niveau de RAM sont si faciles que la famine ne devrait jamais être un problème.

L’extensibilité reste tout aussi bonne

Même si j’aime avoir une RAM facilement évolutive, comme je l’ai dit dans mon examen initial du Mac mini 2018, le plus grand avantage de cette machine est son extensibilité externe. Contrairement à l’iMac 5K, le Mac mini dispose de quatre ports Thunderbolt 3, qui vous offrent beaucoup plus d’options en matière d’extension externe.

Malheureusement, tous les appareils Thunderbolt 3 ne disposent pas d’un deuxième port Thunderbolt 3 pour la connexion en guirlande. Par conséquent, lors de la connexion d’appareils comme Universal Audio Arrow, qui ne dispose pas d’un deuxième port, la connexion Thunderbolt 3 est interrompue sur l’appareil. Cela signifie que pour les Mac comme l’iMac 5K, avec seulement deux ports Thunderbolt 3, il est beaucoup plus difficile de connecter tous vos appareils simultanément si vous possédez de nombreux périphériques Thunderbolt 3.

Étant donné que le Mac mini dispose de quatre ports Thunderbolt 3, avec des paires de ports occupant chacune un seul bus Thunderbolt 3, il y a beaucoup de place logique et physique pour l’extension. Dans ma configuration actuelle, j’ai les appareils Thunderbolt 3 suivants connectés à mon Mac mini 2018:

Blackmagic eGPU Pro (→) Pro Display XDR

Flèche audio universelle

Razer Core X avec SSD Amfeltec Squid PCIe 24 To

Cela représente un total de quatre appareils Thunderbolt 3, avec le Blackmagic eGPU Pro doté d’un deuxième port Thunderbolt 3 qui me permet de chaîner le Pro Display XDR en pleine résolution 6K.

Cela me laisse un port Thunderbolt 3 supplémentaire disponible si j’en ai besoin. Finalement, je voudrais obtenir un châssis avec un deuxième port Thunderbolt 3 pour mon SSD Amfeltec Squid PCIe de 24 To. J’utilise le Razer Core X temporairement jusqu’à ce que j’acquière un boîtier plus approprié pour le SSD PCIe 24 To.

10GbE est un beau luxe

Je me connecte directement à mon Synology NAS pour sauvegarder et extraire des vidéos archivées . via 10GbE, ce qui est beaucoup plus rapide qu’une connexion Gigabit et me fait gagner beaucoup de temps en attente de transfert de fichiers.

Bien que cela ne soit pas totalement nécessaire avec autant d’excellents adaptateurs Thunderbolt 3 10 GbE disponibles, si vous pouvez faire des folies pour l’option de construction sur commande 10 GbE sur le Mac mini, vous devriez certainement l’obtenir.

Avoir 10GbE intégré signifie ne pas avoir à occuper un autre port Thunderbolt 3 avec un adaptateur 10GbE si vous en avez besoin. Et lorsque vous considérez que l’option 10GbE ne coûte que 100 $ de plus sur le Mac mini, et que la plupart des adaptateurs coûtent autant, cela semble être une assez bonne affaire.

Prise de .

Si vous envisagez d’acheter un Mac mini, voici la configuration que je recommande:

Intel Core i7 6 cœurs 8e génération 3,2 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,6 GHz)

8 Go de mémoire DDR4 à 2666 MHz

Intel UHD Graphics 630

256 Go de stockage SSD

Ethernet 10 Gigabit

Cette configuration vous coûtera 1199 $ mais dispose d’un processeur beaucoup plus rapide et d’une connectivité 10GbE. Il comprend également 256 Go de stockage flash par défaut, au lieu des 128 Go dérisoires qui accompagnaient cette configuration.

À partir de là, je recommande une mise à niveau de la mémoire DIY, en utilisant une mémoire tierce que vous pouvez acquérir à un bien meilleur prix via Amazon.

Enfin, vous devriez envisager un eGPU, car si vous faites quoi que ce soit qui implique des graphiques sur le Mac mini, vous allez être extrêmement déçu par les performances des graphiques intégrés.

Je recommande le Blackmagic eGPU Pro si vous préférez l’esthétique et le faible bruit. Les performances du Vega 56 du Blackmagic eGPU Pro sont également très bonnes; il donne au Mac mini l’impression d’un bébé iMac Pro.

Comme mentionné, vous n’avez pas à faire de folies pour le Blackmagic eGPU Pro si l’argent est serré, vous pouvez toujours opter pour une autre solution eGPU moins chère en achetant séparément le châssis externe et la carte graphique.

Pour tirer le meilleur parti de votre Mac mini, attendez-vous à investir dans de la RAM supplémentaire et des graphiques externes. Avec ces deux ajouts, le Mac mini passe d’une machine correcte à une machine qui fonctionne plus comme un bébé iMac Pro. Bien sûr, il manque l’affichage trouvé dans l’iMac Pro, mais la beauté du Mac mini est que vous pouvez le coupler avec un écran de votre choix.

Le Mac Pro 2019 pourrait être le meilleur ordinateur de bureau de tous les temps, mais le Mac mini est le Mac de bureau le plus avantageux, et il reste mon Mac de bureau préféré à ce jour. Bien que j’attende avec impatience une éventuelle mise à niveau du processeur, le Mac mini 2018, lorsqu’il est correctement spécifié, constitue une bonne machine de travail pour des tâches telles que le montage vidéo avec Final Cut Pro X.

Que pensez-vous du Mac mini? En utilisez-vous un? Décrochez ci-dessous dans la section des commentaires avec vos pensées et opinions.

