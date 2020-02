La sortie du Galaxy S20 est dans 1 semaine, et Amazon a des offres de précommande que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs – .

Que vous soyez ou non un fan de Samsung ou même un fan de smartphones Android en général, il est impossible de nier que les prochains Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra sont trois des smartphones les plus populaires jamais créés. J’utilise toujours un iPhone de l’année dernière, mais même si j’ai un tout nouvel iPhone 11 Pro Max, je serais toujours jaloux. Ces nouveaux téléphones phares de Samsung présentent de grands et beaux écrans OLED avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz, le dernier processeur Snapdragon 865, jusqu’à 512 Go de stockage, jusqu’à 16 Go de RAM (fou!), Et un design magnifique qui rend l’iPhone et ses l’encoche a l’air assez ancienne. Oh, et n’oublions pas ces incroyables appareils photo… en particulier l’appareil photo à quatre objectifs avec zoom 100x sur le Galaxy S20 Ultra!

Ce sont certaines des bonnes choses de la série Galaxy S20, mais ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles. Les trois téléphones sont vraiment très chers. Le S20 commence à 1000 $ et le Galaxy S20 Ultra va jusqu’à 1600 $ si vous voulez 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. C’est beaucoup d’argent, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela en vaut la peine si vous pouvez vous le permettre. Le principal est que ces téléphones ont des caractéristiques monstres et des performances incroyables, vous pourrez donc certainement vous accrocher à votre téléphone pendant trois ou quatre ans pour tirer le meilleur parti de votre achat – tant que vous le protégez avec l’un de ces Les coques Galaxy S20, bien sûr.

Bien sûr, vous devez toujours faire tout ce qui est en votre pouvoir pour obtenir la meilleure offre possible, et Amazon propose une offre de précommande fantastique que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Il existe de nombreuses offres de précommande Galaxy S20, mais la plupart d’entre elles ont deux choses en commun. Tout d’abord, vous devez échanger votre ancien téléphone pour obtenir les remises disponibles. Cela pourrait être agréable et facile, mais vous TOUJOURS obtenez plus d’argent de votre ancien téléphone si vous le vendez vous-même sur eBay ou Craigslist. Deuxièmement, vous devez signer un contrat avec un opérateur qui vous verrouille en service pendant 2 ans, sauf si vous payez le téléphone plus tôt.

Les offres de précommande Galaxy S20 d’Amazon ne comportent aucune de ces mises en garde. Vous paierez le prix fort pour votre Galaxy S20, Galaxy S20 + ou Galaxy S20 Ultra, mais vous conserverez votre ancien smartphone pour pouvoir le vendre vous-même et gagner beaucoup plus d’argent que vous n’auriez économisé avec la précommande d’un opérateur traiter. Vous ne serez pas non plus lié à un contrat de 2 ans, car ces téléphones sont tous déverrouillés en usine et peuvent être utilisés sur le réseau de n’importe quel opérateur. Et enfin, Amazon propose deux extras impressionnants avec des prix de détail combinés de plus de 200 $: une paire de véritables écouteurs sans fil Galaxy Buds et une station de charge sans fil Samsung DUO (qui, soit dit en passant, est en vente de son propre chef maintenant sur Amazon pour 58 $)!

Les Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra seront commercialisés le vendredi 6 mars prochain, vous n’avez donc presque plus le temps de profiter de ces excellentes offres de précommande.

