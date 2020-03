La sortie PS5 est définitivement en cours cette saison des fêtes – .

Sony a apporté des modifications subtiles au site Web de la PlayStation 5 qui semblent suggérer que la fenêtre de sortie de la nouvelle console pour les vacances 2020 est toujours bien en place.

Des rapports récents suggèrent que le lancement de la PS5 pourrait être retardé en raison de la crise des coronavirus.

Malgré cela, le site n’offre pas plus d’informations PS5 au-delà des références matérielles, de sorte que la date de sortie réelle et le prix de la console restent secrets.

Sony a révélé les spécifications de la PlayStation 5 la semaine dernière via un discours préenregistré qui a été diffusé sur YouTube, mais l’événement s’est avéré être une énorme déception pour les fans qui se connectent pour voir le design de la PS5 et en savoir plus sur le lancement de la console. Sony a organisé un événement destiné principalement aux développeurs de jeux, sans informer correctement les téléspectateurs du type de présentation qu’ils recevraient. Non seulement cela, mais Sony n’a pas réellement montré la conception de la console, et il n’a divulgué aucune date de sortie ni aucune information sur les prix. Dans le même temps, certains rapports ont affirmé que la nouvelle Xbox et la PS5 pourraient voir des retards importants en raison de la pandémie de coronavirus. Au mieux, ont déclaré ces experts, la PlayStation 5 sera disponible en stock limité cette saison des fêtes. Depuis l’événement PS5 de la semaine dernière, Sony a discrètement mis à jour son site PlayStation 5, où il a réitéré subtilement son engagement pour le lancement de la PS5 en 2020.

Sony a lancé son site PS5 au début du mois de février, et nous pensions à l’époque que le déménagement indiquait un prochain événement de lancement de la PS5. Sony, cependant, a dû reconsidérer tous ses plans peu de temps après. La société s’est retirée de divers événements technologiques, y compris des salons professionnels du jeu comme GDC, où la présentation de la semaine dernière devait avoir lieu.

Voici une capture d’écran de la façon dont le site d’accroche PS5 de Sony a accueilli les gens début février:

C’était à peu près toutes les informations PS5 que Sony était prêt à offrir, et la page faisait office de page d’enregistrement.

Voici une capture d’écran de la même page PS5, qui a été mise à jour après l’événement matériel de Sony:

Notez les changements de police sous le logo PS5. La PlayStation 5 arrive est en gras et plus grande qu’auparavant, tandis que la partie Lancement des vacances 2020 a également été augmentée. Tout cela semble être une indication subtile que Sony n’a pas changé ses plans pour lancer la console cette saison des fêtes malgré ce qui se passe dans le monde en ce moment.

Sony a également apporté des modifications au texte de la page d’inscription, pour inclure des références aux spécifications nouvellement dévoilées et à la présentation PS5 de la semaine dernière:

Nous avons commencé à dévoiler plus de détails sur les composants techniques et matériels qui font de la PlayStation 5 une plate-forme aussi innovante et puissante – le SSD ultra-rapide, le système d’E / S personnalisé intégré, le GPU AMD personnalisé avec lancer de rayons et hautement immersif Audio 3D. Grâce à ces capacités, PS5 ™ permettra aux développeurs de maximiser leur créativité, de créer des mondes expansifs et de nouvelles expériences de jeu dans les jeux qu’ils conçoivent.

Pour plus de détails sur les spécifications techniques de la PS5, visitez le blog PlayStation pour découvrir en profondeur le développeur de Mark Cerny, architecte système principal.

Ce n’est pas une preuve définitive que Sony n’annulera pas le lancement de la PS5. Nous sommes encore loin de maîtriser cette menace COVID-19. Et le monde qui y survivra pourrait être confronté à plusieurs changements économiques. Pour de nombreuses personnes, l’achat d’une PlayStation 5 sera la dernière chose à laquelle ils penseront cette saison des Fêtes. Cependant, les mouvements de Sony indiquent que la nouvelle console est toujours sur la bonne voie pour le lancement de la saison des fêtes.

Sony continuera probablement à révéler les détails de la PS5 dans les prochains mois, qu’il puisse lancer la console à temps ou non. Nous devrons simplement attendre que Sony annonce d’autres événements PS5 et voir comment la réponse à la pandémie de coronavirus progresse.

