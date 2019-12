La spécification Z-Wave deviendra une norme ouverte en 2020, permet aux entreprises de fabriquer des puces Z-Wave

L'annonce d'hier de Project Connected Home sur IP promet d'ouvrir la voie à un marché normalisé pour les produits de maison intelligente avec des expériences de configuration plus faciles, plus de compatibilité et de flexibilité avec différents écosystèmes. Bien que ce soit une bonne nouvelle pour les consommateurs, cela bouleversera l'industrie. Silicon Labs, le propriétaire de Z-Wave, répond déjà en annonçant aujourd'hui son intention d'ouvrir la norme Z-Wave à des fabricants tiers et de la développer en 2020.

Z-Wave est actuellement une norme propriétaire appartenant à Silicon Labs. La société est le seul fabricant de radios et exploite la Z-Wave Alliance, qui est chargée de certifier la compatibilité avant que les produits puissent être vendus.

La nature exclusive de la stratégie de fabrication standard et monopartite est depuis longtemps un sujet de discorde autour de Z-Wave. Il est souvent plus coûteux à intégrer que des concurrents comme Zigbee et n'est pas populaire auprès des fournisseurs de sécurité car ils ne peuvent pas changer de fournisseur si Silicon Labs n'était plus une option ou passait à une tarification défavorable.

L'annonce d'aujourd'hui répond à ces préoccupations avec deux changements qui arriveront au cours du second semestre de 2020. Premièrement, Silicon Labs transformera la Z-Wave Alliance en une organisation distincte pour agir davantage comme un organisme de normalisation traditionnel qui supervisera la croissance tout en poursuivant sa rôle dans la certification des produits. Parallèlement, Z-Wave lui-même sera ouvert pour permettre aux concurrents de développer et de fabriquer leurs propres radios.

Lorsque Z-Wave s'ouvrira, il inclura la spécification radio, la couche application, la couche réseau et le protocole de communication hôte-périphérique.

En réponse à The Verge, Silicon Labs a expliqué que cette décision vise à encourager l'adoption de Z-Wave et à augmenter la demande de radios de la part de l'entreprise. Étant donné que l'entreprise se concentre sur la fabrication de composants, peu importe qu'il y ait plus de concurrents tant qu'il y aura encore plus de commandes.

Bien que l'on ne sache pas exactement comment les choses fonctionneront avec l'initiative Project Connected Home over IP, Silicon Labs est l'un des membres du conseil d'administration de Zigbee qui jouera un rôle dans l'élaboration d'un système d'interopérabilité. La nouvelle stratégie Z-Wave pourrait viser à augmenter sa part de marché dans le but de maintenir sa pertinence à long terme, ou elle pourrait même avoir été une obligation de se joindre aux discussions.

Au minimum, cela entraînera probablement une baisse des prix du matériel construit avec Z-Wave, bien que cela puisse également ouvrir la porte à de plus grands concurrents comme Samsung pour s'attaquer directement à Silicon Labs.