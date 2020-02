La start-up d’automatisation des ventes Outreach ouvre un bureau à Londres, doublant ainsi l’expansion en Europe – .

(Photo . / Nat Levy)

Outreach, la startup d’automatisation des ventes de Seattle d’un milliard de dollars, fait un gros pari sur l’Europe.

L’entreprise a ouvert un bureau à Londres dans le cadre d’une expansion en Europe, où elle compte déjà plus de 200 clients. Outreach compte actuellement 12 personnes à Londres et son objectif est de tripler ses effectifs d’ici la fin de l’année.

Tom Castley. (Photo de sensibilisation)

“Nous voyons une réelle opportunité d’aider à faire évoluer le secteur des ventes et l’expérience client en Europe et nous considérons Londres comme le meilleur endroit pour le faire”, a déclaré le PDG d’Outreach, Manny Medina, dans un communiqué.

À la tête du nouveau bureau européen, Tom Castley, qui a passé près de trois ans chez Apptio, dirigeait son équipe européenne de gestion des comptes.

La technologie Outreach offre un système pour suivre tous les points de contact commerciaux, des appels téléphoniques aux e-mails en passant par les messages LinkedIn, et s’intègre aux outils existants, notamment Salesforce et Gmail. Il compte plus de 4 000 clients dans le monde, dont Adobe, Tableau, Okta, Splunk, DocuSign et SAP.

Outreach emploie 450 personnes et a récemment décroché un nouveau siège à Seattle. Il a atteint le statut de licorne l’année dernière avec un énorme financement de 114 millions de dollars.