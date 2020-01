La start-up de coworking axée sur les femmes The Riveter supprime 5 postes dans le but de développer le bras numérique – .

La PDG de Riveter, Amy Nelson, prononce une allocution aux . Awards 2019 après que son entreprise a remporté les honneurs de démarrage de l’année. (Photo . / Kevin Lisota)

The Riveter, une startup basée à Seattle qui construit un réseau national d’espaces de coworking axés sur les femmes, a supprimé cinq postes cette semaine dans le cadre de ce que son PDG a décrit comme une réorganisation.

«Nous avons vraiment planifié la planification pour 2020 et nous avons apporté des changements dans toute l’entreprise pour refléter l’objectif de cette année», a déclaré Amy Nelson, PDG et cofondatrice, à ..

La riveteuse compte près de 100 employés et embauche pour six postes ouverts.

Nelson a déclaré que l’entreprise visait à développer sa plate-forme numérique, qui compte désormais plus de 9 000 membres.

En septembre dernier, The Riveter a embauché Jed Paulson, un ancien cadre numérique chez REI et Aritzia, en tant que chef de produit. Il a également embauché Teresa Kotwis, directrice financière chevronnée des startups, en tant que directrice financière en octobre, et l’ancienne rédactrice en chef de Glamour, Giovanna Gray Lockhart, en tant que directrice de la stratégie le mois dernier.

Fondé en 2017, The Riveter se différencie des autres espaces de co-travail en fournissant des équipements, des programmes et d’autres avantages d’adhésion destinés aux femmes professionnelles. Il se décrit comme «une union moderne de travailleuses et d’alliés».

L’an dernier, le Riveter est passé de deux à sept villes et exploite neuf emplacements. Après avoir levé un investissement de série A de 15 millions de dollars en décembre 2018, il s’est fixé un objectif ambitieux d’atteindre 100 sites d’ici 2022.

Le géant du coworking WeWork a vu sa valorisation chuter de 47 milliards de dollars à 8 milliards de dollars à la fin de l’année dernière après que les investisseurs aient reculé devant ses paramètres financiers au milieu d’une introduction en bourse annulée et de licenciements. Les luttes ont suscité des interrogations naturelles sur l’avenir d’autres modèles de coworking.

Dans une interview accordée à . en novembre dernier, Nelson a déclaré que les retombées de WeWork n’avaient pas d’effets négatifs sur The Riveter, qui a presque triplé ses revenus au cours de la dernière année.

«Nos adhésions à l’espace de travail augmentent plus rapidement que jamais… nous pensons que le co-travail est une excellente entreprise», a déclaré Nelson cette semaine.

D’autres sociétés d’espaces de travail flexibles se développent également, comme le pionnier du co-travail International Workplace Group (anciennement Regus), qui se développe rapidement à Seattle et dans d’autres villes – tout en dégageant des bénéfices.

Nelson a également souligné la diversification des sources de revenus de The Riveter. Moins de la moitié des revenus de l’entreprise proviennent des frais de loyer de co-working, et 80% de sa base de membres ne fonctionne pas à partir de ses emplacements physiques.

Les membres Riveter paient 19 $ par mois pour être un «allié Riveter» et 199 $ à 400 $ et plus par mois pour un espace de co-working. Ils bénéficient d’avantages tels que des réductions sur les billets de voyage et d’événement, ainsi que l’accès à un réseau. La société propose également des adhésions d’entreprise.

The Riveter a tenu son premier événement The Riveter Summit: Women Building the Future en novembre dernier à New York.

Il a remporté les honneurs de la startup de l’année aux . Awards 2019 et a été l’une des trois sociétés de Seattle à figurer sur la liste de CNBC des 100 startups les plus prometteuses à surveiller l’année dernière.

Les investisseurs dans The Riveter incluent Alpha Edison; Madrona Venture Group; Capital dans les coulisses; Le Heaume; Gingerbread Capital; Fonds de capital-risque pour les femmes; et plusieurs individus.

Nelson, un ancien avocat d’entreprise, a créé l’entreprise en 2017 avec Kim Peltola, qui a quitté The Riveter peu de temps après le lancement.