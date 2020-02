La start-up de Portland ReclaimAI aide les utilisateurs à hiérarchiser leur travail et leurs calendriers personnels – .

L’équipe ReclaimAI, de gauche à droite: Ian White, ingénieur logiciel principal, co-fondateur Henry Shapiro, et co-fondateur et PDG Patrick Lightbody. (Photo ReclaimAI)

Il y a des chances que vous vous posiez, probablement plus d’une fois, la question essentiellement rhétorique: “Où va le temps?”

La startup basée à Portland, ReclaimAI, veut vous donner une réponse.

Reclaim crée un produit qui aide les gens à mieux gérer leurs calendriers numériques en leur permettant d’évaluer leurs réunions et événements planifiés par importance et en appliquant l’IA pour comprendre comment leur temps est passé et s’il est consacré aux choses qui comptent le plus, professionnellement et personnellement.

“Vous avez plus de demande pour votre temps que vous n’avez la capacité de le remplir”, a déclaré le co-fondateur et PDG Patrick Lightbody.

L’outil Reclaim aide les individus à hiérarchiser leurs horaires, en identifiant, par exemple, si quelqu’un passe trop peu de temps sur un problème de grande importance et en bloquant le temps à y consacrer. Il peut également fournir une analyse pour aider les responsables à comprendre comment le temps de leurs employés est réparti, calculer le nombre d’heures consacrées à des tâches telles que les ventes, les réunions individuelles, les rencontres avec certaines personnes ou l’interaction avec les clients.

«Les ordinateurs sont mieux à même de faire les calculs complexes pour trouver les bons moments pour travailler sur les choses importantes que les gens», a déclaré Lightbody.

Lorsque les utilisateurs créent leur profil ReclaimAI, ils pourront hiérarchiser leurs activités. (Image ReclaimAI)

Reclaim a été lancé en juin 2019 et a déjà levé 1,5 million de dollars en capitaux providentiels et en capital-risque. L’équipe de trois personnes, qui comprend Lightbody, Henry Shapiro et Ian White, a travaillé ensemble en tant que chefs de produit et ingénieurs chez Portland’s New Relic.

Lightbody a créé et vendu deux sociétés dans l’espace de test de logiciels et a été l’un des premiers contributeurs à Selenium, un framework de test d’applications Web. Shapiro, cofondateur de Reclaim, a travaillé comme chef de produit fondateur dans plusieurs startups de la région de Portland. White est l’ingénieur logiciel principal de l’entreprise et est développeur depuis plus d’une décennie. Les diplômes universitaires du trio couvrent l’informatique, l’histoire et la philosophie.

L’outil de récupération de calendrier est en cours de test en mode bêta privé, mais le démarrage a déjà publié LifeWork Calendar, un outil gratuit qui permet aux gens de connecter le travail et les calendriers privés, sans avoir à partager des informations personnelles sur les rendez-vous et autres obligations en dehors du travail. Leur plan est de continuer à offrir LifeWork gratuitement, tout en offrant finalement le produit principal de Reclaim sur une base d’abonnement.

Ce sera un espace en pleine croissance. Nous sommes dans un monde de distraction intense.

L’équipe soutient la confidentialité et donne aux utilisateurs le contrôle de leurs données, a déclaré Lightbody, et a facilité la suppression des informations par les utilisateurs.

La concurrence dans le domaine de la gestion du temps du calendrier comprend Clockwise, une startup de San Francisco, et Calendly, qui fournit un outil de planification. Lightbody prévoit que davantage d’entreprises se lanceront dans la région.

«Ce sera un espace en pleine croissance», a déclaré Lightbody. “Nous sommes dans un monde de distraction intense.”

Nous avons rattrapé Lightbody pour ce Startup Spotlight, une fonctionnalité régulière de .. Continuez à lire pour ses réponses à notre questionnaire.

Que fait votre entreprise? Reclaim est un assistant exécutif pour tout le monde. Il rééquilibre automatiquement votre calendrier, bloque le temps pour les choses les plus importantes et vous maintient, vous et votre équipe, sur la bonne voie avec des analyses et des recommandations. C’est comme la boîte de réception zéro, mais pour votre calendrier.

L’inspiration nous a frappé lorsque: À l’origine, nous étions très concentrés sur le concept de «santé d’équipe», qui avait été une grande priorité pour nous chez New Relic. Nous étions fascinés par l’idée de mesurer et d’optimiser les intrants qui ont conduit à des équipes de produits hautement productives et heureuses. Tandis que nous tirions sur le fil, nous avons parlé à des centaines de personnes chargées des produits et avons commencé à remarquer un problème constant: le calendrier.

Les gens ne trouvaient tout simplement pas le temps de faire les choses importantes au cours de la semaine, n’étaient pas bons pour défendre leur temps et manquaient des outils et de la discipline pour garder leurs semaines de travail sous contrôle. Cela semblait être l’arbitre ultime de la probabilité de réussite d’une équipe, et même de la capacité d’une organisation à rester agile et agile. Au lieu de créer plus d’outils de développement ou de plates-formes de surveillance, nous avons réalisé que la meilleure façon de résoudre ce problème était d’attaquer directement le calendrier.

VC, Angel ou Bootstrap: Nous avons la chance d’avoir reçu 500 000 dollars de financement providentiel de la part de divers fondateurs, chefs de produits et investisseurs indépendants du monde entier, et 1 million de dollars supplémentaires dirigé par Geoff Harris chez Flying Fish à Seattle.

Nous avons établi un partenariat avec ces gens parce que nous avons réalisé tout au long du processus de collecte de fonds que lever des capitaux ne consiste pas seulement à obtenir un «argent stupide». La fondation d’une entreprise est parfois une expérience extrêmement solitaire, et vos investisseurs sont les personnes qui vous encouragent, vous défient et vous font avancer.

Nous voulions des partenaires qui croyaient vraiment en notre vision, qui croyaient en nous en tant qu’équipe fondatrice, et qui n’auraient pas mâché leurs mots lorsque l’occasion l’aurait demandé – et nous avons eu la chance de le trouver.

Notre «sauce secrète» est: Les calendriers sont d’une complexité trompeuse. Nous avons dû intégrer beaucoup de logique dans Reclaim pour nous assurer que nous fournissons vraiment une expérience magique aux utilisateurs, pour qui le calendrier est un espace vraiment sensible. Nous avons construit une intelligence autour de la détection automatique des types de réunions sur votre calendrier, des heuristiques pour le rééquilibrage et la défense automatiques de votre calendrier au fur et à mesure que votre semaine se remplit et pour la génération de recommandations en fonction de votre comportement.

ReclaimAI a publié LifeWork Calendar, un outil gratuit pour coordonner les calendriers tout en gardant les informations personnelles privées. (Image ReclaimAI)

La décision la plus intelligente que nous ayons prise à ce jour: Lancement de LifeWork Calendar, un utilitaire simple pour défendre automatiquement le temps sur votre calendrier de travail pour des événements personnels. Nous avons passé deux mois à le faire construire et à le sortir sur Product Hunt, et cela a conduit à une énorme pile d’inscriptions et nous a donné une base d’utilisateurs massive pour revendre à Reclaim alors que nous entrons dans la version bêta publique.

La plus grosse erreur que nous ayons faite jusqu’à présent: Essayer de lever trop de capitaux avant de construire un produit. La construction est le meilleur moyen de vraiment comprendre ce que vous faites réellement et de donner confiance en votre vision. Nous avons décidé de changer et d’augmenter moins et de nous concentrer sur le produit, ce qui a été vraiment formidable pour affiner notre argumentaire et notre stratégie pour la suite.

Quel entrepreneur ou dirigeant de premier plan voudriez-vous le plus travailler dans votre coin? Probablement Scott Farquhar d’Atlassian, une société basée en Australie qui fabrique des outils pour le développement de logiciels et la gestion de projets. Patrick a effectivement travaillé avec lui il y a de nombreuses années, créant le moteur de flux de travail JIRA original avant qu’Atlassian ne soit un gros problème. Scott est un brillant entrepreneur qui a résisté à une tonne de sagesse conventionnelle autour des entreprises de construction, reste humble et paranoïaque sain, et qui a apprécié la croissance tirée par les produits avant qu’il ne soit cool de le faire.

L’outil d’analyse de ReclaimAI calcule le temps consacré à différentes tâches. (Image ReclaimAI)

Notre activité de team-building préférée est: Manger des minets

La plus grande chose que nous recherchons lors de l’embauche est: Scrappiness, humour, flexibilité et bon sens. Nous pensons que le curriculum vitae ne raconte pas vraiment la façon dont quelqu’un aborde les problèmes difficiles, et nous valorisons les mentalités de croissance avant tout.

Quel est le conseil que vous donneriez aux autres entrepreneurs qui commencent tout juste: Lorsque vous avez une grande vision, décomposez-la et lancez-en une petite partie en premier. Vous apprendrez beaucoup, bâtirez des bases solides et commencerez à mieux comprendre vos utilisateurs que si vous tombez dans l’obscurité pendant des mois, puis lancez la grande chose d’un coup. C’est aussi un excellent moyen de gagner en confiance.