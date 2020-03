La start-up de recyclage Ridwell collecte des fournitures d’hygiène et plus pour aider des groupes pendant COVID-19 – .

(Photo de Ridwell)

Ridwell, la startup de Seattle qui ramasse des articles ménagers difficiles à éliminer pour une réutilisation ou un recyclage responsable, a tourné son attention vers la collecte des fournitures dont ont besoin ceux qui sont particulièrement vulnérables pendant la crise COVID-19.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Ridwell travaille actuellement avec Mary’s Place, la Pike Market Food Bank and Senior Center et la Seattle Humane Society, en utilisant son infrastructure existante pour fournir des articles d’hygiène aux citoyens vulnérables et en aidant les autres à éviter d’avoir à rendre leurs animaux en raison de l’instabilité économique.

Les membres laissent généralement des articles tels que des ampoules, des piles, des vêtements, des chaussures et des sacs en plastique dans des poubelles blanches à l’avant d’une maison pour la collecte toutes les deux semaines.

Au cours de cet effort spécial de donation communautaire, dont le premier a eu lieu samedi et le second qui aura lieu samedi prochain, des articles peuvent être déposés aux côtés des bacs Ridwell et seront récupérés par la flotte de conducteurs de la startup, puis distribués.

(Photo de Ridwell)

Fournitures d’hygiène pour Mary’s Place et Pike Market Food Bank:

Désinfectant pour les mains

Lingettes désinfectantes

Masques faciaux

Rouleaux de papier toilette

Boîtes de mouchoirs

Gouttes contre la toux

Fournitures pour animaux de compagnie pour la Seattle Humane Society:

Nourriture sèche pour chat ou chien non ouverte

Nourriture humide pour chat ou chien non ouverte

Friandises pour chat ou chien

PRÉCÉDEMMENT: Ridwell passe le mile vert supplémentaire en recyclant vos vieilles ampoules, piles, styromousse et plus encore

«Ridwell existe pour faciliter le gaspillage de moins et une partie de cela a toujours consisté à distribuer des choses des bacs Ridwell à travers notre communauté aux personnes qui peuvent les utiliser», a déclaré le co-fondateur et PDG Ryan Metzger. «Avec autant de personnes confrontées à des défis maintenant et dans les mois à venir, nous nous concentrons davantage là-dessus. Nous encourageons les partenaires avec lesquels nous avons travaillé dans le passé, ainsi que les nouveaux, à nous faire savoir de quel type de fournitures ils pourraient avoir besoin, là où nos membres peuvent aider. »

Ridwell, qui a été lancé fin 2017, compte actuellement plus de 5000 membres.

Avec plus de personnes à la maison, l’entreprise a vu une augmentation dans des catégories telles que les plastiques minces et les batteries, ces articles s’accumulant pour être éliminés à des taux plus rapides.

En savoir plus ici.