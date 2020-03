La start-up de Seattle Mystery crée des boîtes «Night In» pour ceux qui veulent encore sortir et soutenir les entreprises – .

(Image mystère)

Mystery a bâti une entreprise autour de la sortie des gens. Le coronavirus fait de son mieux pour nous garder tous à l’intérieur.

Maintenant, la startup de Seattle, qui aide normalement à organiser une soirée surprise en ville pour les couples, propose une nouvelle fonctionnalité, appelée «Night In», pour répondre aux personnes coincées à la maison tout en aidant les entreprises touchées par l’épidémie de Seattle.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

C’est la date mystère de notre époque de distanciation sociale.

Une excursion Mystère traditionnelle est construite autour d’une activité, dîner, boissons, dessert et transport pour les personnes qui définissent leurs préférences et communiquent avec l’entreprise via son application. La startup lancée en septembre dernier, a levé 1,3 million de dollars et planifie et exécute des centaines de mystères par mois à différents prix avec un large éventail de partenaires.

Une boîte Night In envoyée au domicile d’un acheteur comprend un dîner pour deux, une activité et quelques autres produits de partenaires locaux. Mystery s’associe à environ 10 entreprises pour un premier projet pilote, qui sont tous des partenaires existants à Seattle et qui ont tous été touchés par la crise. Le co-fondateur de Mystery, Shane Kovalsky, a déclaré que l’idée provenait du désir d’aider autant de partenaires de l’entreprise à traverser la tempête que possible.

“Ces entreprises locales travaillent très dur pour s’adapter en ce moment”, a déclaré Kovalsky, quelques jours seulement après la fermeture des bars et des restaurants de l’État. “C’était vraiment impressionnant de voir leur résilience et la rapidité avec laquelle ils ont transformé une expérience en studio ou en vitrine en quelque chose que vous pouvez faire à la maison. Je pense vraiment que les clients auront toujours une bonne idée de chaque entreprise individuelle qu’ils soutiennent à travers ces boîtes. “

(Image mystère)

Les boîtes sont conçues pour illiciter la même sensation qu’une date Mystery traditionnelle et incluent quelque chose d’amusant qui pousse les couples un peu hors de leur zone de confort. Les forfaits, conçus avec deux adultes à l’esprit, varient en prix de 125 $ à 200 $. Ce prix se rapporte à la sélection d’activités, de repas et de desserts.

PRÉCÉDEMMENT: La startup de Seattle se connecte avec le célèbre institut de l’amour pour raviver les relations autour des «huit dates»

Mystery dit qu’en s’associant avec des restaurants locaux pour louer des camionnettes et effectuer ses propres livraisons, il est capable de créer de nouveaux emplois pour les Seattleites qui ont perdu du travail en raison de COVID-19, et qu’il suit des pratiques sanitaires strictes pour les processus d’emballage et de livraison.

Comme pour de nombreuses entreprises, l’arrivée de la crise du COVID-19 a été une courbe inattendue chez Mystery. La société sortait de son pic de la Saint-Valentin et le volume restait stable malgré quelques annulations.

L’entreprise a qualifié le défi de test de la raison pour laquelle ils se présentent chaque jour. Leur principale priorité est d’aider les entreprises comme elles le peuvent et de mieux se démarquer de l’autre côté.

“L’énergie dans notre bureau (et notre bureau virtuel) a été incroyable”, a déclaré Kovalsky. «Je suis tellement fier de notre équipe agile et de ce qu’ils ont changé en si peu de temps et sous tant de stress. Nous adorons notre concept «Night In» et il a suscité beaucoup d’enthousiasme de la part des clients et des partenaires. Nous n’allons nulle part. “

Mystery’s Night In sera disponible à partir de jeudi dans la grande région de Seattle. Les commandes doivent être passées avant minuit la veille de la livraison et les livraisons seront effectuées du mercredi au dimanche. En savoir plus ici.