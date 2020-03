La start-up de Seattle Textio lève plus d’argent pour une plateforme d’écriture augmentée – .

(Image Textio)

Textio recueille plus d’argent pour sa plateforme qui aide les clients à améliorer la façon dont ils écrivent.

Un nouveau dossier auprès de la SEC révèle une infusion de 7 millions de dollars pour la startup de 6 ans de Seattle. La société a refusé de confirmer le montant du financement ou les investisseurs lorsque . l’a atteint, mais le PDG Kieran Snyder a fourni cette déclaration:

“Comme l’écriture devient un mode de communication plus critique en ces temps de travail à distance, il est clair pour les entreprises et les investisseurs que la plate-forme de langue connectée de Textio peut aider”, a-t-elle déclaré. “En ce moment, nous faisons tous plus de travail par écrit que jamais auparavant, et l’environnement s’étend non seulement aux professionnels des ressources humaines, mais aussi à leurs partenaires en communication et en marque.”

Cela signale les ambitions de Textio à aller au-delà de l’aide aux entreprises à rédiger de meilleures offres d’emploi et des e-mails de candidats, ce qui a été jusqu’ici son cœur de métier. La technologie de Textio suggère des mots qui sont plus susceptibles d’attirer des candidats et d’améliorer la diversité de ces candidats. Les clients incluent Johnson & Johnson; Mou; NASA; et plus.

Snyder a récemment parlé à Wired des logiciels de l’entreprise et de ses plans d’expansion. Lorsqu’on lui a demandé si Textio lancerait un produit de consommation, Snyder a répondu «peut-être». Plus de l’interview de Wired:

«À l’heure actuelle, il y a tellement de domaines dans les entreprises qui ont un impact très élevé sur les entreprises. Nous avons commencé par l’embauche parce que chaque entreprise est vraiment influencée principalement par la personne qui choisit d’y travailler. C’est ce qui fait ou casse l’entreprise. Mais si vous pensez à tous les endroits où vous écrivez au travail, que vous fabriquiez des logiciels comme nous le faisons dans notre entreprise ou que vous fabriquiez des t-shirts, la chose que vous tirez probablement le plus de profit de chaque jour est les mots .

Et l’opportunité dans une entreprise qui est vraiment intéressante, c’est que les entreprises ont une voix et une culture qui émergent dans la langue qu’elles utilisent. Donc, pour Uber, utiliser «tout ce qu’il faut» si souvent n’est pas seulement un fait concernant leur langue d’embauche. C’est un fait sur leur langue en général. Je n’exclurais donc pas quelque chose qui soit orienté vers le consommateur. Mais les modèles culturels, quand on regarde les grandes organisations, sont très intéressants du point de vue linguistique. Nous sommes donc vraiment très concentrés là-bas en ce moment. “

Snyder et co-fondateur Jensen Harris ont lancé Textio en 2014 après avoir travaillé sur les outils de productivité chez Microsoft. La société a levé une ronde d’investissement de série B de 20 millions de dollars en 2017.

Textio faisait partie des startups présentées dans une histoire de . cette semaine sur la façon dont les entreprises de Seattle s’adaptent au travail à distance au milieu de l’épidémie de COVID-19.