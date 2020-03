La start-up de Seattle Tomorrow voit une augmentation de l’utilisation des applications alors que l’intérêt pour les testaments légaux augmente au milieu de la crise du COVID-19 – .

La startup de Seattle, Tomorrow, connaît une augmentation d’activité avec son application légale de création de volonté au milieu de la nouvelle épidémie de coronavirus qui a infecté plus de 770 000 dans le monde.

Exemple d’apparence de l’application Tomorrow (Crédit: Tomorrow)

La société facilite la planification de la fin de vie grâce à une technologie qui permet aux gens de créer des testaments légaux gratuits et de payer une assurance vie à long terme.

Alors que de nombreuses startups sont aux prises avec le ralentissement économique soudain, le PDG et fondateur de Tomorrow, Dave Hanley, a déclaré que le trafic vers l’application a augmenté de plus de 200% et que les coûts d’acquisition de clients sont en baisse.

«Comme tout le monde est plus conscient de sa mortalité et préoccupé par ses enfants, ils se présentent à demain pour obtenir ce dont ils ont besoin», a déclaré Hanley.

Le Wall Street Journal a noté que la phrase de recherche «obtenir un testament» sur Google Trends avait considérablement augmenté depuis le 8 mars. La semaine dernière, le New York Times a publié une colonne intitulée: «Les médecins rédigent leurs testaments».

«Je vois beaucoup de gens à la maison qui veulent faire quelque chose pour protéger leur famille», a déclaré Hanley. «Le virus est invisible et nous ne savons pas quoi faire d’autre que de suivre ce que nos leaders en santé publique nous disent et de nous laver les mains. Nous voyons également notre propre mortalité avec une plus grande clarté que jamais dans nos vies. »

Près de 60% des Américains n’ont pas de testament juridique, selon une étude de Brookdale Senior Living.

Il existe un nombre croissant de services de planification successorale en ligne tels que Demain qui ne nécessitent pas d’avocat. Demain a travaillé avec 52 avocats pour développer son application. L’entreprise compte plus de 400 000 clients.

Le PDG de demain, Dave Hanley. Photo via demain.

Hanley a fondé Tomorrow en 2016 après avoir perdu ses deux parents de façon inattendue. Il n’était pas préparé pour les processus financiers et juridiques qui ont suivi, et s’est rendu compte que beaucoup d’autres ne l’étaient probablement pas non plus.

Hanley a déclaré que Tomorrow peut apporter une tranquillité d’esprit – pour les parents et leurs enfants.

“Il aurait été étrange de penser à dire cela en décembre, mais il est maintenant temps de donner à nos enfants non seulement des mots apaisants, mais des plans réels”, a déclaré Hanley, qui est père.

L’entreprise de 19 personnes cherche à se développer, en embauchant des spécialistes du marketing et des ingénieurs.

Demain a levé 4,2 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont Sinai Ventures; Aflac Corporate Ventures; Allianz Ventures; Maschmeyer Group Ventures; Brancher et utiliser; et Flying Fish Ventures.

La précédente startup de Hanley, Shelfari, a été acquise par Amazon en 2009. Il a ensuite vendu le cabinet de conseil en médias sociaux Banyan Branch à Deloitte Digital en 2013, où il est resté près de trois ans avant de cofonder Tomorrow.

Ses trois co-fondateurs de Tomorrow sont l’ancien président de Creditnet, Josh Heckathorn; vétéran de la startup Erik Berg; et l’ancien leader de l’ingénierie mobile de Starbucks Wayne Rambo, qui est maintenant chez Nike.