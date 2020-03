La start-up de soins pour animaux de compagnie Rover licencie 41% de ses effectifs en raison de l’impact du COVID-19 – .

À l’intérieur du nouveau siège social de Rover à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

La startup basée à Seattle, Rover, a licencié 41% de ses effectifs aujourd’hui en raison de l’impact économique et de l’incertitude de l’épidémie de COVID-19.

PDG de Rover, Aaron Easterly. (Photo Rover)

Rover a mis 9% supplémentaires du personnel en attente. 194 employés ont été touchés, dont 138 au siège de la société à Seattle. L’entreprise compte environ 275 employés restants sur la liste de paie.

Avec les mandats de séjour à la maison mis en place à travers le monde, l’activité de garde d’animaux de Rover a connu un grand succès. L’entreprise est construite autour des soins aux animaux de compagnie pendant que les clients sont au travail ou en voyage.

“Si les gens travaillent à domicile et ne voyagent pas, l’impact sur notre communauté de gardiens d’enfants et de marcheurs est dévastateur”, a déclaré le PDG de Rover, Aaron Easterly, dans un communiqué. “Pour nous assurer que notre mission continue et pour soutenir les parents d’animaux de compagnie et les fournisseurs de services pendant cette période difficile, nous avons dû prendre la décision déchirante de dire au revoir à de nombreux employés que nous chérissons.”

Les licenciements frappent durement les entreprises technologiques au milieu de la nouvelle épidémie de coronavirus. Leafly, une marque de cannabis en ligne basée à Seattle, a licencié 91 employés la semaine dernière, tandis que la start-up d’écriture d’IA Textio a licencié 30 personnes. La startup de marketing AI Amplero a laissé tomber 17 personnes et fermera ses portes cette semaine. Startup de co-working The Riveter et le service de location de vêtements Armoire ont temporairement mis les employés en congé.

Les demandes d’allocations de chômage dans l’État de Washington ont augmenté de 843% au cours de la semaine se terminant le 21 mars. C’est plus de neuf fois plus élevé que la semaine précédente.

Les réductions de Rover ont touché l’entreprise et ont touché tous les bureaux de Seattle, Spokane, Washington, Barcelone, Londres et Berlin. Rover étend les avantages pour la santé pendant six mois à ceux qui ont été licenciés et a offert une période d’exercice plus longue pour les options d’achat d’actions.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Les employés en attente recevront des prestations de santé et leurs capitaux propres continueront d’être acquis. Les hauts dirigeants de Rover bénéficieront d’une réduction de rémunération en espèces de 25 à 45%. Easterly remet son salaire dans l’entreprise.

“Cette décision est encore plus déchirante en raison du souci des autres manifesté par notre équipe pendant cette crise”, a déclaré Easterly dans un communiqué. «Je souhaite qu’il y ait de meilleures options. Je serai toujours reconnaissant pour la contribution de chaque personne à la croissance de Rover, et j’ai hâte d’entendre parler de leurs succès sur la route. “

Fondé en 2011 et né d’un événement Startup Weekend, Rover est un leader dans l’industrie des soins pour animaux de compagnie. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 432 millions de dollars l’année dernière, en hausse de 30%, et s’attendait à ce que ce chiffre dépasse 500 millions de dollars en 2020 – bien que cette estimation soit antérieure à la crise du COVID-19. Rover compte plus d’un million de foyers en tant que clients et compte 300 000 fournisseurs de services.

Les fournisseurs de services de Rover font partie des travailleurs de l’économie des concerts qui ont vu leur revenu se tarir et potentiellement vulnérables sans avantages sociaux traditionnels, bien qu’ils soient inclus dans le projet de loi de relance de 2 billions de dollars.

Rover vient d’emménager dans un nouveau siège social de 75 000 pieds carrés à Seattle.

Dans la foulée d’un financement de 155 millions de dollars en 2018 qui évaluait la société à 970 millions de dollars, Rover avait accéléré son expansion en Europe, pénétré en Amérique latine et ajouté des services pour les chats.

La société a levé 341 millions de dollars, dont 281 millions de dollars en capitaux propres et 60 millions de dollars en capacité d’endettement. Ses bailleurs de fonds comprennent des investissements de qualité A, CrunchFund, Foundry Group, Madrona Venture Group, Menlo Ventures, Petco, Rolling Bay Ventures, TCV et Spark Capital.

Rover continue d’offrir des services de garde d’animaux tout en respectant les mandats de rester à la maison et de distanciation sociale.

Un autre géant des soins pour animaux de compagnie, le détaillant en ligne Chewy, a en fait vu son stock augmenter au cours du dernier mois dans un contexte de ralentissement économique. Dans une récente note de recherche sur Chewy, l’analyste de RBC Marchés des Capitaux, Mark Mahaney, a noté qu’en 2010, les dépenses de consommation ont diminué dans le divertissement, l’alimentation, le logement et les vêtements après la crise financière. Mais les dépenses pour animaux de compagnie ont augmenté de 6,2% – “Fluffy doit manger!” Nota Mahaney.